其他消息方面，拜登1.9萬億美元紓困法案在眾議院預算委員會過關，有望本周獲得眾議院通過。聯儲局主席鮑威爾周二將出席參議院聽證會，料重申對超寬鬆貨幣政策的承諾。馬斯克擔心比特幣價格上漲太高、 太快，比特幣價格在周一紐約時段一度下跌超過16%，跌破5萬美元，數小時內下跌逾8,000美元。

道瓊斯工業平均指數收漲27點，升幅0.09%，報31521點。標普500指數收跌30點，跌幅0.78%，報3876點。納斯達克綜合指數收跌341點，或2.47%，報13533點。

Caterpillar升3.88%，報218.06美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻53點，而微軟跌2.68%，報234.51元，拖低道指42點。

科技股方面，蘋果收市報126元，跌2.97%，谷歌母公司Alphabet收市報2054.26元，跌1.65%，亞馬遜收市報3180.74元，跌2.12%，Facebook收市報260.33元，跌0.47%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.44%，報413點。德國DAX指數收跌0.31%，報13950點；法國CAC 40指數跌0.11%，報5767點；英國富時100指數收跌0.18%，報6612點。