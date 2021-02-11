匯控同時公布確認Nuno Matos為Wealth and Personal Banking行政總裁，即時生效。基於這任命，同時委任Colin Bell為HBEU (HSBC Europe and HSBC Bank plc)行政總裁，同樣即時生效，即是他將同時出掌歐洲及英國業務。Colin過去4年為集團Chief Compliance Officer，領導集團去年初開始的重組計劃，積極參與歐洲業務的重整。

匯控又指由於中東業務有長線增長潛力，委任Stephen Moss為中東、北非及土耳其 (MENAT)業務行政總裁，4月4日生效。他的任命有待監管機構批准，Stephen將調派到迪拜工作。Colin Bell、 Michael Roberts及Stephen Moss會繼續直接向集團行政總裁祈耀年匯報，及留任集團行政委員會成員。另外，匯控亦擴大Ewen Stevenson任務至負責集團的重組計劃，包括併購。

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