新冠病毒疫苗接種 多間險企推疫苗副作用保險
文章日期：2021年2月22日 18:25
新冠病毒疫苗本周開始接種，多間保險公司推出相關副作用保障產品。眾安公布，為該行ZA Fam會員免費提供「新冠疫苗副作用保障」，凡持有有效香港身份證的香港居民，無論是新加入或現有的ZA Fam會員，均可免費參加計劃。通過登記後的受保障會員接種由香港政府提供的新型冠狀病毒疫苗後14天內，因副作用而入院治療， 將可獲提供每日800元的現金援助，受保障住院時間長達10日；一旦不幸因疫苗副作用而身故，計劃會為其提供一筆過20萬元的身故恩恤金。
該行早前2月撥款600萬元成立了抗疫保障金，為確診新型冠狀病毒的ZA Fam會員提供一筆過20000的緊急援助金，保障金的有效期至6月30日，並以先到先得的形式向合資格申請人發放。
保柏公布， 將為該行客戶，就接種新冠疫苗後出現副作用供免費住院現金保障，以及支援相關的治療費用，至9月30日為止。客戶如在接種疫苗後14天內出現副作用，並經註冊西醫建議而入住醫院最少連續6小時，可有每日800元的住院現金保障，保障期長達45日，並會在其現有計劃提供的住院現金保障之上免費額外提供。另外，該行客戶在接種新冠疫苗後產生副作用，保柏將根據保單條款內「住院及手術保障」或「門診保障」，賠償合資格的住院及診症費用。
蘇黎世保險公布，投保指定家居保險計劃或個人意外保險計劃的客戶，無需額外登記可免費獲得一年「新冠病毒」疫苗保障，與投保人一起居住於同一居住地址內最多6名年齡介乎15日至70歲的家庭成員，亦可獲得保障。
投保人及家庭成員於接種新冠疫苗後30日內直接因疫苗引起不良反應並需要即時住院治療，將提供8000元一次性住院津貼，若接種最後一劑新冠疫苗後三個月內於香港確診新冠病毒並需住院，將可獲得2萬元一次性接種疫苗後的新冠病毒津貼。此外，若於接種新冠疫苗後30日內因接種疫苗後出現不良反應而不幸離世，或於接種最後一劑新冠疫苗後三個月內確診新冠病毒而身故，身故恩恤金為一筆過20萬元。
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