該行早前2月撥款600萬元成立了抗疫保障金，為確診新型冠狀病毒的ZA Fam會員提供一筆過20000的緊急援助金，保障金的有效期至6月30日，並以先到先得的形式向合資格申請人發放。

保柏公布， 將為該行客戶，就接種新冠疫苗後出現副作用供免費住院現金保障，以及支援相關的治療費用，至9月30日為止。客戶如在接種疫苗後14天內出現副作用，並經註冊西醫建議而入住醫院最少連續6小時，可有每日800元的住院現金保障，保障期長達45日，並會在其現有計劃提供的住院現金保障之上免費額外提供。另外，該行客戶在接種新冠疫苗後產生副作用，保柏將根據保單條款內「住院及手術保障」或「門診保障」，賠償合資格的住院及診症費用。

蘇黎世保險公布，投保指定家居保險計劃或個人意外保險計劃的客戶，無需額外登記可免費獲得一年「新冠病毒」疫苗保障，與投保人一起居住於同一居住地址內最多6名年齡介乎15日至70歲的家庭成員，亦可獲得保障。

投保人及家庭成員於接種新冠疫苗後30日內直接因疫苗引起不良反應並需要即時住院治療，將提供8000元一次性住院津貼，若接種最後一劑新冠疫苗後三個月內於香港確診新冠病毒並需住院，將可獲得2萬元一次性接種疫苗後的新冠病毒津貼。此外，若於接種新冠疫苗後30日內因接種疫苗後出現不良反應而不幸離世，或於接種最後一劑新冠疫苗後三個月內確診新冠病毒而身故，身故恩恤金為一筆過20萬元。

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