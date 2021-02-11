在任6年，他認為積金局已努力做好投資者教育，但大眾對強積金仍有誤解。例如有人認為強積金「益基金佬」，他反駁，由於強積金是退休投資，對可投資的產品有高要求，要符合各方面準則，例如做好風險管控、要夠分散等，最好的安排就是交予互惠基金去管理。

至於為何要強制供款，他指出，全球都面對人口老化問題，如果仍然採用「現收現付」的模式，只會加大年輕人的負擔。環顧全球各地，目前都有類似的退休金制度，一樣都是強制性供款。

他坦言自己是強積金制度的粉絲，透露自己也有做自願性供款，個人而言，整筆強積金計，本金佔50%，回報亦佔50%，即目前總回報已有約一倍。

他並認為，強積金已成為一項好的投資載體，有好多高回報、收費受制約的基金，因此他呼籲，中產人士若有更多資金，可額外投資在強積金基金。

積金局於數年前按例完成供款入息上下限的研究，一度向政府提議將供款上限提高，即打工仔每月供款將增加。但政府一直未有相關行動。黃友嘉則表示，目前失業率已達到7%，「我諗都係唔好講住」。

被問到社會上多次有人提議免市民供強積金以紓緩大眾財政壓力，但都被政府否定。黃友嘉只表示，強積金的錢是長期投資，與短期的用途不同。但他強調，政策方向是政府的決定，積金局只負責執行及配合。

劉麥嘉軒下月將繼任為積金局主席，黃友嘉指出，她原本已是積金局董事會成員，對政策已有相當認識，本身亦有會計的專業背景，並熱衷於公共政策，相信可帶領積金局未來發展。

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