藍凌志指出，現時環球市場上越來越多人有興趣發展氫發電，例如已見到越來越多人開發結合燃氣加氫發電的機組，配合新的市場需求，但是現時為時尚早，中電目前會先尋求平衡現有的再生能源及核發電組合。至於內地正開發碳交易市場，他說，這仍然需要更多運作經驗，但是這印證到，中國市場正遠離靠補貼支持再生能源的時代，因此中電會跟進發展。無論如何，燃氣發電並非實現碳中和的最終手段。

在香港市場方面，除了推動燃氣發電，藍凌志表示，集團曾經於2008年探索在香港開發海上風電項目，但是當年因為經濟問題未有大力發展。然而隨著技術有重大突破，令經濟上變得可行，因此他們正檢討在港發展海上風電的可行性，現時尚在早期研究階段。

因應大灣區的發展，中電與南方電網合組基金，中電集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄稱，該基金尚有其他國企及私人企業參與，中電只是其中一份子。該基金主要聚焦於大灣區，在開發創新能源項目的生態圈方面的技術及投資機會，進行探索。中電既可以經過該基金，或聯同該基金合作參與投資。

在印度市場方面，藍凌志指出，中電的風電項目受到當地去年6月至9月份的季候風之不利影響，但是他強調，集團在當地並非純依賴風電技術，而是建立不同的發電技術項目，提供可靠及穩定的電力供應。澳洲發電市場在過渡至使用再生能源發電時，令電力批發售價受壓，他認為，這屬全球趨勢。在過程中，業界亦得要面對日照或風力不足，影響發電，因此集團會尋求不同的投資，實現過渡至碳中和，例如他們會在澳洲維多利亞省及新南威爾斯，會尋求建額外的燃氣發電設施去配合發展。對於新南威爾斯醞釀推出新的碳中和藍圖，他不諱言，仍有若干地方等待當地釐清。

記者：陳偉燊

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