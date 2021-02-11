大市成交創新高 恒指高開見頂 收市跌324點近全日低位 科指跑輸
文章日期：2021年2月22日 16:24
美債息上市拖累股市表現，特別是近期受債息拖累的科技股，不論是美股還是港股，跌幅均較舊經濟股為多，全日收市科指跌幅大過恒指。恒指全日波幅773點，大市成交金額創新高。大市低位30298點，下試10天線(30168.81點)。
恒指今早高開426點見全日頂，尾市跌幅擴大至346點，收市跌324點或1.06%，接近全日低位，收報30319點，成交金額3,025.881億元，創新高(超過今年1月創下的3025.07億元)，較上日增加19.47%；國指跌213點或1.76%，報11893點。恒生科技指數收報9977點，跌5.53%。
藍籌27隻升，23隻下跌，2隻無升跌。聯通（0762）升6.3%，收報5.4元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌7.94%，收報107.9元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升2.09%，收報46.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點；騰訊（0700）跌3.71%，收報713.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低120點。
恒生科技指數成份股2隻升，29隻下跌。升幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報19.74元，升0.82%；跌幅最大的是心動公司（2400）收報82元，跌13.32%。
北水南下合計淨流入54.02億元，較上日增加46.83%，連續第37日流入，累計流入4382.77億元。南水北上合計淨流出11.14億元人民幣，終止連續2日流入。
消息拖累大型科技股向下。中國市場監管總局表示，已多次約談美團（3690）等平台，要求落實食品安全責任。美團收報400.2元，跌5.52%；連帶騰訊（0700）亦跌3.71%，收報713.5元，；阿里巴巴（9988）收報250.6元，跌2.49%。
環球時報稱小米（1810）Oppo入股晶片製造商。另外，小米亦公布，電動車業務研究未到立項階段。小米收報29元，跌5.38%。
恒生（0011）、匯控（0005）將於明日放榜。匯控擬同日宣布「重返亞洲」及退出美國零售銀行業務。匯控收報46.5元，升2.09%；恒生收報152.8元，升1.46%。
快手（1024）於今日收市後將納入恒生綜指、國指、科指等，明日生效。收報377.8元，跌2.63%。
銅價向上，江西銅（0358）收報21.75元，升15.3%。
金礦股亦做好。黃金股中國黃金國際（2099）收報24.4元，升9.66%；靈寶黃金（3330）收報1.32元，升13.79%；紫金礦業（2899）創上市新高，見16.24元，收報14.58元，升4.14%；招金礦業（1818）收報8.76元，升3.91%；山東黃金（1787）收報17.48元，升4.05%。
疫苗明起接受預約，本地地產股回勇。新世界發展（0017）收報38.7元，升4.31%；新鴻基地產（0016）創52周高，見119.7元，收報118.3元，升3.86%；長實集團（1113）收報43.75元，升2.7%；恒地（0012）收報32.85元，升2.18%；信和置業（0083）創52周高，見12.6元，收報12.42元，升5.08%；鷹君（0041）創52周高，見28.45元，收報28.25元，升12.77%；希慎（0014）創52周高，見31.9元，收報31.25元，升1.63%。
前百度智能汽車總經理顧維灝加盟長城汽車（2333），長城汽車收報24.85元，跌8.47%。
必瘦站(1830管理層增持、公司回購，創上市新高，收報5.29元，升9.2%。
中海油（0883）渤中13-2發現大型油氣，日產油1980桶525萬立方英尺天然氣。收報10.06元，升1.51%。
中電（0002）去年營運盈利升4.1% 派第四期股息1.21元。收報73.25元，升1.45%；
玖龍紙業（2689）今公布業績，績前收報15.7元，升1.29%。
京基金融（1468）公布折讓48%配股。收報0.73元，升56.9%。
恒騰網絡（0136）公布，《你好，李煥英》10日票房40億元人幣。收報12.12元，跌12.4%。
內媒指攜程已在港申請二次上市。留意港交所（0388）。創上市新高，見587元，收報562.5元，跌0.79%；
太陽國際（8029）擬折讓19.8%集資最多8025萬元買加密貨幣採礦機。收報1.16元，升190%。
破頂股表現
醫療醫藥股破頂，包括，錦欣生殖（1951）創上市新高，見24.55元，收報20.9元，跌8.93%；醫思醫療（2138）創上市新高，見8.49元，收報8.11元，升8.71%；中國中藥（0570）創52周高，見4.84元，收報4.71元，跌1.26%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.49元，收報1.49元，升1.36%。
內房、物管股破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見71.45元，收報67元，跌2.05%；華潤萬象（1209）創上市新高，見53.3元，收報50元，跌1.57%；新城發展（1030）創52周高，見8.29元，收報7.96元，跌1.85%。
其他破頂股包括，南航（1055）創52周高，見5.3元，收報5.1元，跌1.35%；周生生（0116）創52周高，見11元，收報10.72元，升4.08%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.1元，收報7.72元，升4.61%；
其他報道