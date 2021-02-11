美債息上市拖累股市表現，特別是近期受債息拖累的科技股，不論是美股還是港股，跌幅均較舊經濟股為多，全日收市科指跌幅大過恒指。恒指全日波幅773點，大市成交金額創新高。大市低位30298點，下試10天線(30168.81點)。