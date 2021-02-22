Mox：開業5個月有逾8萬人開戶
文章日期：2021年2月22日 15:55
渣打旗下虛擬銀行Mox公布正式開業5個月，該行表示，截至2月5日已有超過8萬人在該行開戶，有超過55%賬戶在傳統銀行辦公時間以外開設，客戶年齡由18歲至90歲。
Mox亦表示，截至2020年12月底，該行存款總額為51億元，較10月的26億元增加了一倍。該行客戶整體「目標」儲蓄額高達6,600億元，五大共同目標為儲蓄、旅遊、保險、電子器材及稅務開支。
截至2月22日，經Mox扣賬卡進行的交易量超過150萬宗，處理來自全球超過1.6萬間商戶的交易，最高的消費項目涵蓋食物和飲品、生活雜貨及電子器材。該行最多一日處理3萬宗交易，曾處理高達20萬港元的單一交易額。由2020年9月至2021年1月期間，Mox每月派發了200萬元的CashBack。
此外，渣打公布，開設香港首家渣打優先私人理財中心，該服務門檻為資產管理總值逾800萬元的高資產淨值客戶而設，該中心位於K11 ATELIER。渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，過去一年優先私人理財的客戶和管理資產總值均錄得雙位數字增長。該行新開設的優先私人理財中心，將進一步加強其服務富裕客戶的策略。
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