在疫情重創經濟下，阮蘇少湄指出，中電已動用逾1.5億元幫助中小企，亦提供逾1.6億元的不同優惠幫助各階層，當中包括提供消費券等。今年和去年電價維持不變，並在今年底才進行電價檢討。由於要配合政府的減排計劃，加上正提升燃氣發電比例，中電會留意燃料費用的變化，盡量配合減排的計劃同時，亦減低電費變化的影響。

今年是中電成立120周年，集團首席執行官藍凌志表示，歷史上中電經歷過很多危機，並且在之後得以壯大起來，但是基於疫情影響，現時並非是適當時候搞大規模的聚會去慶祝。董事會目前未有考慮派發特別股息紀念120周年，但是因應財務穩健，業務表現強勁，因此他不排除派特別息機會，但是現時會維持正常派息政策。

執行董事及財務總裁彭達思補充，在派息方面，需要顧及香港的業務投資、內地的業務機會、澳洲市場受到疫情影響及正過渡發展更多再生能源的需求，最終決定派息略高於去年水平。他指出，不會就派息政策給予指引，但是向來維持審慎的做法。

記者：陳偉燊

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