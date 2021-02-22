DayDayCook的食品目前於國內所有主要網購平台銷售，線下零售點亦有逾300 個。公司計劃於今年內將線下的零售點增加至逾1000個。

至於DayDayCook與PFI的協議，相關產品預計於今年第二季推出市場。

DayDayCook於2012年在香港成立，是一家利用社交媒體推廣在家煮食的內容平台，隨後進軍內地市場並發展為食品品牌，至今已在市場集資8000 萬美元，投資者包括C Ventures、阿里巴巴創業者基金、Ironfire Capital、Talis Capital、500 Startup、AMTD。日日煮是短視頻平台快手（1024）的十大食品品牌之一。

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