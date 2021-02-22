Citi Plus基本活期利率為0.3厘，每月平均資產達10萬元、資金流入1萬元、每月信用卡或扣賬卡消費4000元均可分別加息0.3厘，每月兌換外幣或投資1000元可加息0.6厘。獲得1.8厘利率的存款上限為3億元。另外，戶口設有低門檻投資服務，最低為100元，該行亦提供理財智識供客戶參考，該行亦設免交易和海外提款手續費的外幣扣帳卡。

林智剛表示，新登記客戶中，有75%是專業人士和學生，70%月入超過1.5萬元，為該行的目標客群。他表示推出新戶口服務後，目標是帶動未來兩年新客戶的一倍增長。

去年花旗零售銀行業務新客戶增長12%，淨資金流入增長44%，財富管理收入增長9.9%。對於今年展望，林智剛表示在疫苗推出下會較去年樂觀，預期今年信用卡簽賬額應未能回到2019年水平，但只會稍低一點，加上財富管理繼續有增長，期望整體零售業務有單位數增長。

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