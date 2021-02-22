入稟告潘蘇通 長實：擁何文田站上蓋優先購買權
文章日期：2021年2月22日 13:21
高銀金融（0530）主席潘蘇通月初宣布，將私人持有的港鐵（0066）何文田站上蓋地皮售予鷹君（0041），惟長實（1113）插手阻止。長實日前入稟，指集團去年與高銀簽訂多項重組協議，其中包括長實擁有何文田站項目一期優先購買權，因此就潘蘇通與鷹君的買賣協議提出索償。
根據入稟狀，高銀金融、潘蘇通及長實於去年9月簽訂一份「優先接受或拒絕權契據」，根據協議，若有潛在買家出價收購何文田站項目部分或全部權益，潘蘇通需通知長實，而長實有權拒絕，並以相同作價買入有關權益。
直至今年2月9日，鷹君宣布收購何文田站項目，長實未獲通知，其後先後在2月10日及16日兩度向高銀及潘蘇通發信，要求對方提供建議與鷹君交易資料，惟仍無獲得通知，因此長實入稟要求向高銀與潘蘇通索償，並尋求法院強制對方履行合約提供相關資料。
另有部分本地傳媒引述長實回應今次事件，長實回應「相信事情是一個誤會，只希望提示對方信守協議，事件應能在未來數天得到解決。一待事情解決，傳票將被撤回。」
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