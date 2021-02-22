根據入稟狀，高銀金融、潘蘇通及長實於去年9月簽訂一份「優先接受或拒絕權契據」，根據協議，若有潛在買家出價收購何文田站項目部分或全部權益，潘蘇通需通知長實，而長實有權拒絕，並以相同作價買入有關權益。

直至今年2月9日，鷹君宣布收購何文田站項目，長實未獲通知，其後先後在2月10日及16日兩度向高銀及潘蘇通發信，要求對方提供建議與鷹君交易資料，惟仍無獲得通知，因此長實入稟要求向高銀與潘蘇通索償，並尋求法院強制對方履行合約提供相關資料。

另有部分本地傳媒引述長實回應今次事件，長實回應「相信事情是一個誤會，只希望提示對方信守協議，事件應能在未來數天得到解決。一待事情解決，傳票將被撤回。」

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