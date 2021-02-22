王丹指出，雖然目前開發商未定下2021年最終合約銷售目標，但預期不會再與以往激進。因去年已有不少中小房企下調增速，由以往3年複合增長20-30%，下調至增長10-15%，與大房企的合約銷售目標10-15%一樣，兩者出現同質化。不過她認為市場已消化了房企增速放緩的事實。

王丹認為，投資者對內房業績或實體市場的預期都非常審慎，加上目前內房板塊市盈率是過去三年低位，僅得4倍，較2019年更低，認為兩個年度走勢相似，預期2021年的市盈率目標可對標2019年的5.3倍水平。而且投資者或重回「偏好風險（Risk on）」模式，由新經濟轉回舊經濟，加上南向流入、內房的股息率及債息率差距擴至4%水平，將令資金回流至股市，連同人民幣升值、開發商大股東出手增持及公司回購的支持下，板塊仍然樂觀。

至於近期調控政策再頻現，王丹指今年政策出現時點較預期早，由以往集中在三、四月份，今年出現在一、二月份，地方政府亦提前加碼，故相信往後一段時間會較平穩，仍舊行因城施策，全國不會有太大政策出台。

去年開發商買地大減，由高峰期2017年使用合約銷售額中的76%用於買地，今年受到供應不足及三道紅線等影響，房企減少投入及買地積極性降低，2020年只用了約40%的合約銷售額40%買地，亦變相決定了2021年可售資源增長有限，限制了房企銷售量。

不過王丹指，行業的流動性仍充足，以往按揭貸款都處於15-16%，開發貸則在20%出頭，但預期今年按揭貸款及開發貸均會降至10%水平。

記者：方楚茵