星展：三月業績期 內房表現或未及如期好
文章日期：2021年2月22日 12:28
內房股價持續低迷，市場憧憬三月業績期。惟星展銀行香港研究部中國房地產業分析主管王丹今日於電話會議指出，三月業績期或未如預期中令人太興奮，事關受疫情影響，開發商的交樓進度受到影響，全年或未能達標，令收入或比市場預想中低，加上不少公司2020年下半年都有促銷或清尾盤的行動，會影響到毛利率，實際毛利率或較市場預期低等，進而影響投資情緒，惟同時行業或出現估值低位及買入機會。
王丹指出，雖然目前開發商未定下2021年最終合約銷售目標，但預期不會再與以往激進。因去年已有不少中小房企下調增速，由以往3年複合增長20-30%，下調至增長10-15%，與大房企的合約銷售目標10-15%一樣，兩者出現同質化。不過她認為市場已消化了房企增速放緩的事實。
王丹認為，投資者對內房業績或實體市場的預期都非常審慎，加上目前內房板塊市盈率是過去三年低位，僅得4倍，較2019年更低，認為兩個年度走勢相似，預期2021年的市盈率目標可對標2019年的5.3倍水平。而且投資者或重回「偏好風險（Risk on）」模式，由新經濟轉回舊經濟，加上南向流入、內房的股息率及債息率差距擴至4%水平，將令資金回流至股市，連同人民幣升值、開發商大股東出手增持及公司回購的支持下，板塊仍然樂觀。
至於近期調控政策再頻現，王丹指今年政策出現時點較預期早，由以往集中在三、四月份，今年出現在一、二月份，地方政府亦提前加碼，故相信往後一段時間會較平穩，仍舊行因城施策，全國不會有太大政策出台。
去年開發商買地大減，由高峰期2017年使用合約銷售額中的76%用於買地，今年受到供應不足及三道紅線等影響，房企減少投入及買地積極性降低，2020年只用了約40%的合約銷售額40%買地，亦變相決定了2021年可售資源增長有限，限制了房企銷售量。
不過王丹指，行業的流動性仍充足，以往按揭貸款都處於15-16%，開發貸則在20%出頭，但預期今年按揭貸款及開發貸均會降至10%水平。