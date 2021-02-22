中電去年營運盈利升4.1% 派第四期股息1.21元
文章日期：2021年2月22日 12:20
中電（0002）中午公布去年全年業績，受香港電力業務盈利增加和澳洲能源對沖合約的正面公平價值變動所帶動，去年營運盈利上升4.1%至 115.77億元。計及2019年就EnergyAustralia零售業務商譽作出重大減值的影響，去年總盈利則上升約1.5倍至 114.56億元。集團派第四期中期股息每股1.21元，連同首三次已付中期股息，2020年全年總股息為每股3.1元，按年上升0.6%。
中電半日報72.5元，升0.42%。期內綜合收入減少7.1%至795.9億元。香港業務上，售電量因經濟活動減少而錄得溫和跌幅，但由於更多市民留家工作以及較炎熱的夏季，住宅用電量上升，大致抵消了售電量跌幅。下半年用電需求回升至接近正常預期水平。年內，住宅客戶售電量上升9%至102.98億度；整體售電量為339.63億度，按年減少0.9%；全年香港電力業務營運盈利上升5%至78.18億元。
另外，截至去年底，客戶申請「上網電價」計劃超過1.3萬份，較2019年的6900份申請增加近一倍；約87%的項目已獲審批或已接駁至中電電網，中電亦正考慮在香港東南水域興建離岸風場的可行性，現正審視離岸風場的相關數據，並就這個大規模的可再生能源項目進行詳細的可行性研究。
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