中電半日報72.5元，升0.42%。期內綜合收入減少7.1%至795.9億元。香港業務上，售電量因經濟活動減少而錄得溫和跌幅，但由於更多市民留家工作以及較炎熱的夏季，住宅用電量上升，大致抵消了售電量跌幅。下半年用電需求回升至接近正常預期水平。年內，住宅客戶售電量上升9%至102.98億度；整體售電量為339.63億度，按年減少0.9%；全年香港電力業務營運盈利上升5%至78.18億元。

另外，截至去年底，客戶申請「上網電價」計劃超過1.3萬份，較2019年的6900份申請增加近一倍；約87%的項目已獲審批或已接駁至中電電網，中電亦正考慮在香港東南水域興建離岸風場的可行性，現正審視離岸風場的相關數據，並就這個大規模的可再生能源項目進行詳細的可行性研究。

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