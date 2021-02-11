恒指半日高開高收，開市已見半日高位，之後升幅收窄，一度僅升20點，見30665點，收市跌穿31000點，報30785點，升140點或0.46%，成交金額1463億元；國指跌1點或0.02%，報12104點。恒生科技指數收報10324點，跌2.24%。