恒指半日升140點 中移動領軍 ATMX逆市跌 科指捱沽
文章日期：2021年2月22日 12:11
恒指半日高開高收，開市已見半日高位，之後升幅收窄，一度僅升20點，見30665點，收市跌穿31000點，報30785點，升140點或0.46%，成交金額1463億元；國指跌1點或0.02%，報12104點。恒生科技指數收報10324點，跌2.24%。
中移動（0941）領升大市，半日漲7.07%，收報57.55元，貢獻恒指59點；其次為匯控（0005），升1.98%，收報46.45元，推高大市46點。英國《金融時報》引述消息指，匯控料將在周二公佈2020年業績時宣布退出美國的零售銀行業務。中電（0002）今日放榜，績前升0.42%，收報72.5元。
中國市場監管總局表示，已多次約談美團等平台，要求落實食品安全責任。美團（3690）跌3.35%，收報409.4元。其餘科技股亦受壓，騰訊（0700）跌1.21%，收報732元；阿里巴巴（9988）收報254元，跌1.17%；小米（1810）收報29.85元，跌2.61%；網易（9999）收報189.1元，跌1.25%；京東（9618）收報406.4元，跌1.02%。
銅價向上，金礦股做好。紫金礦業（2899）創上市新高，見16.24元，收報15.96元，升14%；招金礦業（1818）收報9.19元，升9.02%；中國黃金國際（2099）收報24.45元，升9.89%。
餐飲股逆市跌，海底撈（6862）收報75.5元，跌2.64%；九毛九（9922）收報34.9元，跌5.16%；呷哺呷哺（0520）收報22.2元，跌6.72%。
疫苗明起接受預約，本地地產股回勇。長實集團（1113）升2.82%，收報43.8元；恒地（0012）升3.11%，收報33.15元；新地（0016）升4.48%，收報119元；新世界發展（0017）升4.58%，收報38.8元。
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