恒指高開426點 新地港交所破頂 太陽國際升350%
文章日期：2021年2月22日 09:29
恒指今早高開426點或1.4%，報31071點，成交金額43億元；國指今早高開137點或1.14%，報12244點。恒生科技指數開市報10686點，升1.19%。
藍籌48隻升，2隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升3.53%，報132元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌0.39%，報256元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。友邦（1299）升2.27%，報103.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻67點。
藍籌新鴻基地產（0016）創52周高，見115元，開市報115元，升0.97%。港交所（0388）創上市新高，見579.5元，開市報579.5元，升2.2%，內媒指攜程已在港申請二次上市。
北水南下合計淨流入2.56億元，南水北上合計淨流入95.53億元人民幣。
多間公司公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報72.4元，升0.28%；玖龍紙業（2689）開市報15.66元，升1.03%。
恒生（0011）、匯控（0005）將於明日放榜。匯控擬同日宣布「重返亞洲」及退出美國零售銀行業務。匯控開市報46.4元，升1.87%；恒生開市報153.1元，升1.66%。
環球時報：小米（1810）Oppo入股晶片製造商。另外，小米亦公布，電動車業務研究未到立項階段。開市報31.2元，升1.79%。
快手（1024）於今日收市後將納入恒生綜指、國指、科指等，明日生效。開市報397元，升2.32%。
京基金融（1468）公布折讓48%配股。開市報0.5元，升7.5%。
恒騰網絡（0136）公布，《你好，李煥英》10日票房逾40億元人幣。恒騰網絡（0136）開市報15元，升8.3%。恒騰（2982）開市報15元，升8.7%。
太陽國際（8029）擬折讓19.8%集資最多8025萬元買加密貨幣採礦機。開市報1.8元，升350%。
其他破頂股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見15.38元，開市報15.38元，升9.86%；中國中藥（0570）創52周高，見4.79元，開市報4.79元，升0.42%；信和置業（0083）創52周高，見12元，開市報12元，升1.52%；同程藝龍（0780）創52周高，見17.54元，開市報17.54元，升0.69%；中國太保（2601）創52周高，見39.7元，開市報39.7元，升1.53%；太平洋航運（2343）創52周高，見1.85元，開市報1.85元，升2.78%。
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