港股ADR升84點 美債息升 快手收市後入國指科指 中電匯控今明放榜
文章日期：2021年2月22日 08:46
美股上周五個別發展，港股ADR升84點或0.27%，報30728點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.08%，折合報740.43元；阿里巴巴（9988）跌0.6%，折合報255.46元；小米（1810）跌0.23%，折合報30.58元；美團（3690）升0.63%，折合報426.27元；匯控（0005）升0.63%，折合報45.84元；建行（0939）升0.22%，折合報6.16元。
美債息向上，美國10年期債息曾高見1.3618厘，是2020年2月26日1.3805厘後最高。
美期仍向上，道期升0.11%，標期升0.10%，納期升0.21%。日股現升0.95%，韓股現升0.39%，澳股現跌0.13%。
外管局研究論證個人每年5萬美元投資境外證券與保險的可行性。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括中電（0002）、玖龍紙業（2689）等。
恒生（0011）、匯控（0005）將於明日放榜。匯控擬同日宣布「重返亞洲」及退出美國零售銀行業務。
環球時報：小米（1810）Oppo入股晶片製造商。另外，小米亦公布，電動車業務研究未到立項階段。
快手（1024）於今日收市後將納入恒生綜指、國指、科指等，明日生效。
京基金融（1468）公布折讓48%配股。
恒騰網絡（0136）公布，《你好，李煥英》10日票房40億元人幣。
內媒指攜程已在港申請二次上市。留意港交所（0388）。
太陽國際（8029）擬折讓19.8%集資最多8025萬元買加密貨幣採礦機。
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