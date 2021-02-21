倢冠科技上周五收報3.62元，市值28.96億元，今年以來的股價已累計升了4.4倍，單是2月份至上周五，已累升了3.3倍。

隨著雲端服務應用日廣，衍生而成的軟件即服務（SaaS）大行其道之外，圍繞電動車相關的出行即服務亦開始普及，因此集團將在新成立的上海總部，於長三角起步推動MaaS，冀逐步到浙江、北京及廣州等地發展。同時，他們亦在上海聯同市政府，合作發展孵化中心，物色更多潛在的科技方案。集團亦借助其已收購的LED產品獨家代理銷售業務，聯同國企伙伴及斯里蘭卡的工程商合作，尋求在當地洽商安裝結合wifi、路燈及攝錄功能的LED智慧路燈，安裝規模估計約47.2萬支。長遠他們亦擬物色到泰國及印度市場的智慧城市項目發展機會。

他強調，較早前減持20%股權，並非賣殼，而是期望集團開發智慧城市業務時，引入新股東支持業務發展。