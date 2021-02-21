兩協會建議，特首及問責官員今年應凍薪，並捐俸兩個月，再向18歲及以上的永久居民派錢1萬元。此外，建議提出，財政預算案應為針對防疫及衞生設備的生產商，如口罩、保護衣生產商，提供額外稅務扣減或免稅額。同盟及基金又建議，向納稅人提供多項寬免措施，如為自住居所租金支出提供扣稅，上限15萬元；寬減上一年度薪俸稅和個人入息課稅，上限3萬元； 寬減中小企利得稅，上限為3萬元等。

會計界愛心同盟執行主席林智遠表示，過去一年港府抗疫工作令人失望，令市民對政府失去信任，部份政策無法順利執行，建議港府透過財政預算案補救市民信心。他又建議，特首及司長等官員，應多加落區與市民接觸，「聆聽民間疾苦」。