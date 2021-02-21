「重返亞洲」是歐智華在2015年6月的策略中日提出的，這句口號亦是向時任美國總統奧巴馬取經（奧巴馬上任後不久亦提出pivot to Asia）。雖然自他當日提出「重返亞洲」後不久，中國A股即現股災，人民幣急挫，經濟增長放緩，但自當年起，匯控的業務重心漸漸更偏重於香港及大中華市場，目前這區域已貢獻了集團大部分的收入及利潤。

據彭博報道，匯控行政總裁祈耀年將再宣傳「重返亞洲」的策略，並會把3名高級管理層遷移至香港，包括財富管理及個人銀行業務行政總裁Nuno Matos、環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett及環球商業銀行業務行政總裁Barry O'Byrne。

匯控主席杜嘉祺曾經提及，南亞洲及中國的大灣區是財富管理業務的真正機遇所在。而在歐洲，集團業務前境一向不明朗，例如在集團已花超過一年時間去嘗試出售法國業務。在美國，匯控亦正削減分行網絡及投行業務規模。