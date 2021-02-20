新規範主要從三個方面細化審慎監管要求，其一是落實風險控制，要求銀行強化風險控制主體責任，獨立展開互聯網貸款風險管理，嚴禁將關鍵環節外包；其二是明確三項定量指標，即銀行與合作機構共同出資放貸，單筆貸款中合作方的出資比例不得低於30%；銀行與單一合作方發放的本行貸款餘額不得超過一級資本淨額的25%；銀行與全部合作機構共同出資發放的互聯網貸款餘額，不得超過全部貸款餘額的50%。最後是嚴控跨區域經營，明確地方法人銀行不得跨註冊地進行互聯網貸款業務。且明確信托公司亦耍參照相關規定。

銀保監在答記者問中解釋，銀行與合作機構共同出資放貸，有利於各類機構間優勢互補，但在實踐中，個別銀行存在信貸風險管理薄弱、與合作方權責利不對等的問題。所以銀保監在出資比例等方面提出量化標準。

此外，是次進一步細化了對銀行在限額管理及合作機構集中度管理的要求，主要是實踐中有個別銀行的集中度管理和限額管理落空，因此要進一步明確界限，以防範合作機構風險向銀行體系傳染。

銀保監又解釋，近年個別地方銀行利用互聯網技術拓展業務區域，嚴重偏離定位，盲目無序擴張，帶來較大風險隱患，因此需要明確嚴控互聯網貸款不能跨地域經營，不過對無實體經營網點、業務主要在線上進行，且符合監管機構其他規定條件的銀行，則可豁免上述規定。

銀保監指，對於集中度風險管理及限額管理的量化標準，監管部門將督促指導各銀行在7月17日前整改完畢。對出資比例和跨區域經營限制，要求新業務自明年1月1日起執行，存量業務允許自然結清。