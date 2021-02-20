美聯儲局在每半年向國會提交的貨幣政策報告內表示，美國商業借貸依然是處於紀錄高水平，儘管數據顯示現金存款處於高水平，利率低迷，但因應疫情，經濟活動再度收縮，美國大中小企業無力償債的風險保持在值得關注水平。報告指，雖然美國銀行及家庭的財務情況屬於合理水平，但美國商業借貸處於令人關注水平。

聯儲局主席鮑威爾將於周二（22日）出席國會參議院銀行委員會，以及周三（23日）出席眾議院金融事務委員會聽證會，講述有關報告及回應委員詢問。

周五市場焦點集中於工業商品市場，銅價急彈超過4%，帶動澳元滙價飆逾1%，比特幣則衝上55700美元水平。中概股百度（BIDU）公布去年第四季度及全年未經審計業績，其中第四季度營收及淨利潤齊超市場預期，且連續4個季度勝預期，股價急升14.06%，收報339.91美元，創收市歷史新高。

彭博引述消息報道，蘋果（AAPL）正與多家光達（LiDAR） 感測器供應商展開洽談，標誌著蘋果首款電動車「Apple Car」研發的關鍵里程碑。五大科技股「FAANG」僅蘋果獨強，升0.12%；Alphabet（GOOGL）跌0.81%；亞馬遜（AMZN）跌2.35%；微軟（MSFT）跌1.16%。

恒指夜期上升0.59%至30702點，高水57點；ADR港股比例指數收報30728點，上升0.27%。