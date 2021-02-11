南順中期純利升27%至2.38億 派中期息0.15元
文章日期：2021年2月19日 19:59
食品製造商南順（0411）公布截至去年12月底止中期業績，收入按年升7%至30.51億元，純利2.38億元，按年增長27%。每股基本盈利為1.01元，升28%，派中期息0.15元。集團指出，有利的麥麩及小麥價格，舒緩了食用油價格大升及家居護理產品的材料成本增加的情況，令整體利潤率提高1個百分點。
食品方部分面，中期收入升6%至26.26億元，溢利亦升27%至2.74億元，增長主要來自改善產品組合，有利的麥麩價格以及人民幣升值所帶動。集團指出，疫情「新常態」令消費者行為及消費渠道改變，麵粉業務由從原料供應商轉型為解決方案供應商。受社交距離措施及家庭收入下跌影響，餐飲業務有所放緩，國內市場仍充滿挑戰，2020年下半年烘焙市場逐步改善，但距離完全復蘇是言之過早。
集團指出，食用油業務面對材料成本不斷上漲及價格壓力的巨大挑戰，為減輕成本增加的影響，「刀嘜」已提升新高端系列，並作重大品牌升級。集團亦開始在中國分銷麥盧卡健康蜂蜜產品，將專注建立以電商平台為主的分銷網絡，以及發展品牌定位。
另外，去年9月開始興建位於中國金壇的特種油脂廠，受疫情及惡劣天氣影響略為延誤，預計在2020/21財政年度結束前投入運作。
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