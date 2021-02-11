食品方部分面，中期收入升6%至26.26億元，溢利亦升27%至2.74億元，增長主要來自改善產品組合，有利的麥麩價格以及人民幣升值所帶動。集團指出，疫情「新常態」令消費者行為及消費渠道改變，麵粉業務由從原料供應商轉型為解決方案供應商。受社交距離措施及家庭收入下跌影響，餐飲業務有所放緩，國內市場仍充滿挑戰，2020年下半年烘焙市場逐步改善，但距離完全復蘇是言之過早。

集團指出，食用油業務面對材料成本不斷上漲及價格壓力的巨大挑戰，為減輕成本增加的影響，「刀嘜」已提升新高端系列，並作重大品牌升級。集團亦開始在中國分銷麥盧卡健康蜂蜜產品，將專注建立以電商平台為主的分銷網絡，以及發展品牌定位。

另外，去年9月開始興建位於中國金壇的特種油脂廠，受疫情及惡劣天氣影響略為延誤，預計在2020/21財政年度結束前投入運作。

其他報道

吉利控股與瑞士Concordium成立區塊鏈技術合資企業

台積電據報已同意給予汽車客戶訂單優先權

傳每日優鮮已啟動上市計劃 正進行上市前融資

Tesla馬斯克：持比特幣較現金好一點

彭博：順豐擬擴大收購嘉里物流的銀團規模

傳雷軍領軍小米造車 小米大升12% 收復30元大關

李澤楷據報考慮在美設立第三家特殊目的收購公司 集資數億美元

眾安銀行：使用該行電子利是共錄14萬封

騰訊獲643億貸款 創逾4年最大銀團貸款金額

上證綜指3700點遇阻力 收漲0.57% 兩市成交額再破萬億元人幣

吉利據報將設新電動汽車公司 探索產品規劃及銷售方式

華為P50系列手機據報已獲供應鏈供貨 惟供貨時間有所延長