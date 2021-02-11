賽生醫藥早於1992年曾於納斯達克掛牌，但隨後管理層改組，又獲德福資本、鼎暉資本等出資進行私有化。根據今日上載的招股書，本次公司引入11家基石投資者，共投資10.4億元，包括上海醫藥、博時資本、中國郵政有份持股的中郵創業國際、新加坡家族辦公室旗下投資公司Ding Asset Ltd、源盛投資基金、祥輝投資、IDG Capital、上海大眾（1635）、中國太平保險、富喬鑫資本，以及中國聯塑（2128）運營總監黃展雄。

根據資料，賽生藥業現時主要收入來源為胸腺法新藥物「日達仙」，截至去年9月底，其於9個月內貢獻收入佔總收入83.7%。賽生期內收入錄得15.8億元（人民幣，下同），毛利率錄得78.2%，純利錄得6.9億元。「日達仙」為Tα1（胸腺肽α1），被用作增強免疫反應，亦可提高疫苗有效性，現時於內地獲批或建議用於治療多項傳染病，包括乙型肝炎、SARS、新冠等。該項藥物亦適用於癌症、膿毒症患者。

記者：馬迪帆

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