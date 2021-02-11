恒指今早隨外圍低開111點，加上北水曾淨流出，早市跌幅擴大至最多495點，但午後北水淨流入增加，恒指止跌回升最多124點，全日高低波幅620點。走勢上，恒指早見30099點，下試10天線(30048.17點)，收市陰陽燭則出現較長的下影線。