恒指試10天線後止跌回升 全日升49點 高低波幅620點
文章日期：2021年2月19日 16:25
恒指今早隨外圍低開111點，加上北水曾淨流出，早市跌幅擴大至最多495點，但午後北水淨流入增加，恒指止跌回升最多124點，全日高低波幅620點。走勢上，恒指早見30099點，下試10天線(30048.17點)，收市陰陽燭則出現較長的下影線。
恒指收市升49點或0.16%，報30644點，成交金額2532億元，較上日減少10.4%；國指升65點或0.54%，報12106點。恒生科技指數收報10560點，跌0.29%。
藍籌29隻升，22隻下跌，1隻無升跌。聯通（0762）升6.95%，收報5.08元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌2.53%，收報4.23元，是跌幅最大的藍籌。
一度傳出會造車，收市再澄清要「等等看看，暫時沒有」的小米（1810），一度升近12%，收市升6.42%，收報30.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點；匯控（0005）跌1.83%，收報45.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。
恒生科技指數成份股14隻升，17隻下跌。升幅最大的是小米（1810）升6.42%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報66.05元，跌6.71%。
早市北水南下合計淨流入僅1.74億元，收市淨流入36.79億元，較上日減少74.1%，連續第36日流入，累計流入4328.75億元。南水北上合計淨流入95.53億元人民幣，較上日增加88.29%，連續第2日流入，累計流入146.26億元。
金沙中國（1928）公布業績。收報35.45元，跌1.53%。
環聯連訊科技（1473）今日上市，定價0.56元。收報0.71元，升26%。
黃光裕冀未來18個月恢復市場地位，國美（0493）升18%，收報1.96元。國美金融科技（0628）升16%，報1.16元。
國泰（0293）機組人員將實施49天工作周期，以應對隔離檢疫措施。收報6.97元，跌0.29%。
市場消息指，港交所（0388）索諾輝健康（6606）中籤名單，涉查重複認購。港交所收報567元，升0.27%；諾輝健康收報81.6元，跌2.85%。
新世界（0017）10萬元請ESG策略師，打卡成技能月薪2萬。收報37.1元，跌0.13%。
中石化油服（1033）獲科威特石3.6億美元修井機合同。收報0.77元，升2.66%。
新華保險（1336）1月原保險保費收入增12.8%。收報32.1元，升2.5%。
南方航空（1055）1月客運運力跌51%。收報5.17元，升1.57%。
中國人保（1339）1月原保險保費收入總額增6.7%。收報2.49元，升0.81%。
恒騰網絡（0136）（2982）授權電影、電視劇IP予恒大旅遊集團。恒騰網絡（0136）收報13.84元，跌14%；恒騰（2982）收報13.8元，跌14.39%。
破頂股表現
消費股破頂，包括，周大福（1929）創52周高，見11.76元，收報11.44元，升8.13%；周生生（0116）創52周高，見10.5元，收報10.3元，升4.36%。
醫療醫藥股破頂，包括，錦欣生殖（1951）創上市新高，見23.65元，收報22.95元，升13.05%；中國中藥（0570）創52周高，見4.79元，收報4.77元，升5.07%；山東新華製藥股份（0719）創52周高，見5.7元，收報5.55元，升2.59%。
其他破頂股包括，華潤萬象（1209）創上市新高，見51.95元，收報50.8元，升6.39%；新意網集團（1686）創52周高，見8.61元，收報8.59元，升4.88%；同程藝龍（0780）創52周高，見17.5元，收報17.42元，升6.09%；廈門港務（3378）創52周高，見1.41元，收報1.38元，無升跌；太平洋航運（2343）創52周高，見1.85元，收報1.8元，升2.86%。
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