太陽國際：擬收購加密貨幣採礦設備 折讓19%配股
文章日期：2021年2月19日 12:41
綽號「洗米華」周焯華旗下的太陽國際（8029）今日開市前停牌，以待刊發配股的公告。停牌前太陽國際公布，擬收購加密貨幣採礦設備，包括合共1000台加密貨幣礦機Bitmain Antminer S19、Bitmain Antminer T19、 MicroBT Whatsminer M32及MicroBT Whatsminer M31S。交易代價則以太陽國際以每股0.321元發行新股或其他類別的代價支付，今次配股價較股份停牌前0.4元，每股折讓19.75%。
據公告，今次太陽國際所購的加密貨幣礦機來自Mindfulness Venture Fund I, L.P，主要從事在中國內蒙古、新疆和四川省的加密貨幣礦場的運營提供設備。其普通合夥人為Ao Ka Seng及 Lei Sio Hou，兩人分別向Mindfulness Venture Fund I, L.P注資500萬美元及91,656美元，佔Mindfulness Venture Fund I, L.P的98.2%及1.8%。
太陽國際主要從事放債、證券和期貨經紀、資產管理服務及投資於配種馬。董事會認為，訂立諒解備忘錄使能集團投資新的業務及集團的發展多樣化。
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