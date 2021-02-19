據公告，今次太陽國際所購的加密貨幣礦機來自Mindfulness Venture Fund I, L.P，主要從事在中國內蒙古、新疆和四川省的加密貨幣礦場的運營提供設備。其普通合夥人為Ao Ka Seng及 Lei Sio Hou，兩人分別向Mindfulness Venture Fund I, L.P注資500萬美元及91,656美元，佔Mindfulness Venture Fund I, L.P的98.2%及1.8%。

太陽國際主要從事放債、證券和期貨經紀、資產管理服務及投資於配種馬。董事會認為，訂立諒解備忘錄使能集團投資新的業務及集團的發展多樣化。

其他報道

必瘦站在港設最大型的生髮專科診所

利福國際發盈警 料去年溢利大跌93%

【選股王】炒落後不妨選水泥股 中國建材勢頭較佳

澳洲財長：將與Facebook再談 磋商新聞付費法案

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌2日

南航逆市曾升3.1% 上月客運運力跌約五成

小米旗下米聊今天12點停止服務 曾是微信頭號對手

傳拜登下令調查稀土、半導體供應鏈以降低對不友好國家依賴

黃光裕冀未來18個月恢復市場地位 國美曾升25%

日產汽車擬推綠色技術 擴大對英國投資

耶倫：不擔心刺激措施推高通脹 低息環境推高市盈率

聯想控股附屬擬購甲醇產銷業務

滬深三大指數全線低開 人行實現淨回籠800億元人民幣

恒指低開111點 匯控跌1.5% 環聯連訊科技上市升19.6%

港股ADR跌177點 環聯連訊科技上市

國泰機組人員將實施49天工作周期 以應對隔離檢疫措施

美債息向上 拖累美股向下 道指跌119點 標指納指3連跌