恒指半日跌259點下試10天線 科指跑輸恒指 北水淨流入僅1.74億元
文章日期：2021年2月19日 12:16
美股因通脹憂慮而轉跌，恒指今早亦跟隨低開111點，雖曾輕微收窄至跌105點，但其後沽壓加大，半日最多跌495點，低見30099點，下試10天線(30017.25點)，高低波幅390點。
恒指半日跌259點或0.85%，報30335點，成交金額1344億元；國指跌80點或0.67%，報11960點。恒生科技指數收報10348點，跌2.3%。
藍籌19隻升，29隻下跌，4隻無升跌。聯通（0762）升4%，收報4.94元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌3.4%，收報28.4元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升3.56%，收報52.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；匯控（0005）跌2.8%，收報45.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低67點。
恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報85.55元，升3.95%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報64.1元，跌9.46%。
北水南下合計淨流入1.74億元，較上日減少98.78%；南水北上合計淨流入77.85億元人民幣，較上日增加53.45%。
金沙中國（1928）公布業績。收報35.4元，跌1.67%。
環聯連訊科技（1473）今日上市，定價0.56元。半日收報0.74元，升32%。
黃光裕冀未來18個月恢復市場地位，國美（0493）半日升16%，收報1.93元。國美金融科技（0628）半日升14%，報1.14元。
小米（1810）旗下即時通訊APP米聊於今天12點正式停止服務。收報28.1元，跌2.43%。
國泰（0293）機組人員將實施49天工作周期，以應對隔離檢疫措施。收報6.95元，跌0.57%。
市場消息指，港交所（0388）索諾輝健康（6606）中籤名單，涉查重複認購。港交所收報558.5元，跌1.24%；諾輝健康半日收報82元，跌2.38%。
新世界（0017）10萬元請ESG策略師 打卡成技能月薪2萬。收報37元，跌0.4%。
中石化油服（1033）獲科威特石3.6億美元修井機合同。半日收報0.76元，升1.3%。
新華保險（1336）1月原保險保費收入增12.8%。半日收報31.55元，升0.79%。
南方航空（1055）1月客運運力跌51%。收報5.19元，升1.96%。
中國人保（1339）1月原保險保費收入總額增6.7%。收報2.48元，升0.4%。
恒騰網絡（0136）（2982）授權電影、電視劇IP予恒大旅遊集團。恒騰網絡（0136）半日收報14.62元，跌9.19；恒騰（2982）收報14.66元，跌9.06%。
其他破頂股包括，華潤萬象（1209）創上市新高，見51.95元，收報49.55元，升3.77%；周大福（1929）創52周高，見11.76元，收報11.04元，升4.35%；周生生（0116）創52周高，見10.5元，收報10.42元，升5.57%；山東新華製藥股份（0719）創52周高，見5.5元，收報5.5元，升1.66%；新意網集團（1686）創52周高，見8.58元，收報8.31元，升1.47%；廈門港務（3378）創52周高，見1.41元，收報1.41元，升2.17%；太平洋航運（2343）創52周高，見1.85元，收報1.81元，升3.43%。