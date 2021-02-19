Mapletree：粉嶺地將開發成數據中心 2023年建成
文章日期：2021年2月19日 11:55
政府今年1月公布豐樹產業（Mapletree Investments）以8.13億中標粉嶺一幅土地，Mapletree Investments今日公布，該土地將開發成數據中心，2023年建成後，可以租賃給最終用戶或數據中心運營商。
Mapletree Investments表示，地盤面積4,028平方米，將用盡最高樓面面積20,140平方米。
Mapletree 澳洲及北亞地區行政總裁wong mun hoong認為，雲計算、網購、5G網絡，長遠將推高對數據中心的需求，香港的地理優勢、廉價可靠的電力等亦是吸引發展的因素。
公告又指出，地皮鄰近內地，可為內地企業提供良好、快速的跨境連接。
根據早前政府公布，有份入標的企業還包括長實集團（1113）、信和置業（0083）、億京、佳明集團（1271）、嘉華國際（0173）、建業實業（0216）、新意網（1686）。
每方呎樓面地價3750元投得地皮，地價較兩年前億京以7.3億元、每方呎樓面地價3617元投得安樂村工業地，每方呎樓面地價2年升4%，做價屬市場預期內。
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