Mapletree Investments表示，地盤面積4,028平方米，將用盡最高樓面面積20,140平方米。

Mapletree 澳洲及北亞地區行政總裁wong mun hoong認為，雲計算、網購、5G網絡，長遠將推高對數據中心的需求，香港的地理優勢、廉價可靠的電力等亦是吸引發展的因素。

公告又指出，地皮鄰近內地，可為內地企業提供良好、快速的跨境連接。

根據早前政府公布，有份入標的企業還包括長實集團（1113）、信和置業（0083）、億京、佳明集團（1271）、嘉華國際（0173）、建業實業（0216）、新意網（1686）。

每方呎樓面地價3750元投得地皮，地價較兩年前億京以7.3億元、每方呎樓面地價3617元投得安樂村工業地，每方呎樓面地價2年升4%，做價屬市場預期內。

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