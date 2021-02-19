耶倫在回應美股創新高的題問時指，目前處於利率非常低的環境，雖然股市估值相當高，但在超低利率的世界，市盈率通常會偏高。她又指，市場或許有些部分需要特別當心，但並未說明她是哪個部分。

刺激經濟措施方面，她指出，疫情導致逾千萬美國人無法交房租、吃不飽，小型企業亦受損，有必要有大型計劃來應對，認為「因為做得太少而付出的代價，比大膽振興高出許多」，長期而言，利益遠超出成本。

通脹方面，曾為聯儲局主席的耶倫指，過去十年來，通脹一直非常低迷，通脹加溫確實是風險，但聯儲局等機構手邊有工具能應付。放任疫情對人民的生命、生活造成永久傷害，風險更高。

至於市場熱炒的比特幣，耶倫表示，比特幣屬「高度投機的資產」，又認為須確保比特幣不會成為非法交易工具、投資者受到保護。

另外，耶倫又指，會在今年提出加稅，但任何尋求調高企業稅的計劃只會疫情對經濟的威脅解除後啟動。

耶倫又指，美國政府預期中國將遵守貿易承諾，目前正在評估對華政策，而上屆政府對中國商品徵收的關稅措施將會繼續保留，未來將評估合適政策，並強調應與盟國合作應對中國。

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