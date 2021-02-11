恒指低開111點 匯控跌1.5% 環聯連訊科技上市升19.6%
文章日期：2021年2月19日 09:26
恒指今早低開111點或0.37%，報30483點，成交金額45億元；國指今早低開23點或0.2%，報12018點。恒生科技指數開市報10517點，跌0.7%。
藍籌20隻升，18隻下跌，14隻無升跌。百威（1876）升1.88%，報27.1元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.08%，報9.91元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升1.68%，報51.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；匯控（0005）跌1.51%，報45.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。
恒生科技指數成份股6隻升，17隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是貓眼娛樂（1896）開市報17.98元，升1.01%；跌幅最大的是心動公司（2400）開市報90元，跌2.6%。
北水南下合計淨流入0.44億元，南水北上合計淨流入50.73億元人民幣。
金沙中國（1928）公布業績。開市報35.5元，跌1.39%。
環聯連訊科技（1473）今日上市，定價0.56元。開市報0.67元，升19.6%。
市場消息指，港交所（0388）索諾輝健康（6606）中籤名單，涉查重複認購。港交所開市報557元，跌1.5%；諾輝健康開市報79元，跌5.9%。
新世界（0017）10萬元請ESG策略師 打卡成技能月薪2萬。開市報37.15元，無升跌。
中石化油服（1033）獲科威特石3.6億美元修井機合同。開市報0.75元，無升跌。
新華保險（1336）1月原保險保費收入增12.8%。開市報31.25元，跌0.16%。
南方航空（1055）1月客運運力跌51%。開市報5.09元，無升跌。
中國人保（1339）1月原保險保費收入總額增6.7%。開市報2.48元，升0.4%。
恒騰網絡（0136）授權電影、電視劇IP予恒大旅遊集團。開市報16.8元，升4.3%。
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