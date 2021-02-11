港股ADR跌177點 環聯連訊科技上市
文章日期：2021年2月19日 08:39
美股向下，港股ADR跌177點或0.58%，報30417點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.7%，折合報742.24元；阿里巴巴（9988）跌1.56%，折合報256.33元；小米（1810）跌1.69%，折合報28.31元；美團（3690）跌0.21%，折合報427.09元；匯控（0005）跌1.76%，折合報45.59元；建行（0939）跌0.07%，折合報6.23元。
道期無升跌，標期跌0.04%，納期跌0.1%。 日股現跌0.53%，韓股現跌0.05%，澳股現跌0.66%。
今日焦點股份可留意：
金沙中國（1928）公布業績。
環聯連訊科技（1473）今日上市，定價0.56元。
市場消息指，港交所（0388）索諾輝健康（6606）中籤名單，涉查重複認購。
新世界（0017）10萬元請ESG策略師 打卡成技能月薪2萬。
中石化油服（1033）獲科威特石3.6億美元修井機合同。
新華保險（1336）1月原保險保費收入增12.8%。
南方航空（1055）1月客運運力跌51%。
中國人保（1339）1月原保險保費收入總額增6.7%。
恒騰網絡（0136）授權電影、電視劇IP予恒大旅遊集團。
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