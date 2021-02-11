美債息向上 拖累美股向下 道指跌119點 標指納指3連跌
文章日期：2021年2月19日 08:16
美國上周申領失業救濟的人數達四周高位，財長耶倫重申需要1.9萬億美元紓困計劃，美債息向上，拖累美股向下，道指未有再創新高， 道指低開54點見全日頂，最多曾跌327點，標指連跌3日累計跌20.86點，納指亦連跌3日，累計跌230.115點。
道瓊斯工業平均指數收跌119點，跌幅0.38%，報31493點。標普500指數收跌17點，跌幅0.45%，報3913點。納斯達克綜合指數收跌100點，或0.72%，報13865點。
Walmart跌6.48%，報137.66美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低62點，而3M升1.54%，報179.37元，貢獻道指17點。
科技股方面，蘋果收市報129.71元，跌0.86%，谷歌母公司Alphabet收市報2105.81元，跌0.6%，亞馬遜收市報3328.23元，升0.59%，Facebook收市報269.39元，跌1.52%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.82%，報412點。德國DAX指數收跌0.17%，報13886點；法國CAC 40指數跌0.66%，報5728點；英國富時100指數收跌1.4%，報6617點。