美國上周申領失業救濟的人數達四周高位，財長耶倫重申需要1.9萬億美元紓困計劃，美債息向上，拖累美股向下，道指未有再創新高， 道指低開54點見全日頂，最多曾跌327點，標指連跌3日累計跌20.86點，納指亦連跌3日，累計跌230.115點。