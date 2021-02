相關新聞:實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 自稱券商代表微信教違規

據了解,港交所電郵內容提到兩大要求,包括要求券商確保已採取足夠措施,確保拒絕重複或懷疑重複的認購申請;以及提供所有中籤者的姓名及身份證號碼(Name of the Beneficial Owner and the ID Number) 。

券商:港交所要求日內上報資料

本報今晚查詢數間券商,其中一間不願具名的大型券商代表向本報確認,公司今日收到港交所電郵,且要求日內上報,形容時間「好緊張」。他指出,要求上報內容包括姓名、身份證號碼,且以往匿名的機構投資者,是次亦被要求提交提料,形容是「咁多年以來首次有類似要求」。他表示,暫時不清楚是次突擊查詢是隨機調查,還是面向全行。

其他大型券商方面,輝立代表回覆,知悉此消息於行內流傳,但未能確認是否收到電郵。信誠代表同樣表示,未能確認是否收到電郵。耀才代表未有回覆。富途回覆,暫未聽說類似要求,但若交易所提出,一定會配合。

有不願具名的小型券商代表則表示,自身新股業務規模較細,暫時未收到相關通知,但相信是今次諾輝健康認購過程中,重複認購情況令大戶分配也不足,引發部分大戶不滿,向監管機構投訴所致。

根據公告,是次諾輝健康上市識別出11446份重複認購申請,數目冠絕以往新股。

記者:馬迪帆

