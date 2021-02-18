消息：港交所索諾輝健康中籤名單 涉查重複認購
文章日期：2021年2月18日 20:30
據市場消息指，港交所（0388）前晚突然向各大券商發電郵，要求提交所有成功中籤諾輝健康（6606）的客戶名單。有業界人士指，有關要求並不常見，估計事件或涉及監管機構擬嚴厲打擊近期日益泛濫的重複認購申請。
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據了解，港交所電郵內容提到兩大要求，包括要求券商確保已採取足夠措施，確保拒絕重複或懷疑重複的認購申請；以及提供所有中籤者的姓名及身份證號碼（Name of the Beneficial Owner and the ID Number） 。
券商：港交所要求日內上報資料
本報今晚查詢數間券商，其中一間不願具名的大型券商代表向本報確認，公司今日收到港交所電郵，且要求日內上報，形容時間「好緊張」。他指出，要求上報內容包括姓名、身份證號碼，且以往匿名的機構投資者，是次亦被要求提交提料，形容是「咁多年以來首次有類似要求」。他表示，暫時不清楚是次突擊查詢是隨機調查，還是面向全行。
其他大型券商方面，輝立代表回覆，知悉此消息於行內流傳，但未能確認是否收到電郵。信誠代表同樣表示，未能確認是否收到電郵。耀才代表未有回覆。富途回覆，暫未聽說類似要求，但若交易所提出，一定會配合。
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有不願具名的小型券商代表則表示，自身新股業務規模較細，暫時未收到相關通知，但相信是今次諾輝健康認購過程中，重複認購情況令大戶分配也不足，引發部分大戶不滿，向監管機構投訴所致。
根據公告，是次諾輝健康上市識別出11446份重複認購申請，數目冠絕以往新股。
記者：馬迪帆
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