公司引入11名基石投資者，共計投資10.4億元，不計超額配股權，將佔發售股份的47.5%至52%。基投包括Fortune Bright Investment、IDG Capital、Dazhong (Hong Kong) International Corporation、中國太平保險、富喬鑫資本（JMC Capital HK）、上海醫藥（Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area）、Daguan International、China Post & Capital Global Asset Management、Ding Asset Ltd、Huang Zhanxiong。

根據招股書，賽生藥業現時主要收入來源為胸腺法新藥物「日達仙」，截至去年9月底，其於9個月內貢獻收入佔總收入83.7%。「日達仙」為Tα1（胸腺肽α1），被用作增強免疫反應，亦可提高疫苗有效性，現時於內地獲批或建議用於治療多項傳染病，包括乙型肝炎、SARS、新冠等。該項藥物亦適用於癌症、膿毒症患者。賽生藥業去年於內地胸腺法新市場份額為57.5%，較前年升6.1個百分點。

除「日達仙」外，公司管線內上市產品共有7隻，包括由瑞士藥企諾華（Novartis）引入的「擇泰」，以及幫助輝瑞於大中華區進行銷售的藥品。公司在研產品共有8隻，均是由合作公司取得許可。

現時內地有多款「日達仙」仿製藥，被問及競爭局勢，首席執行官兼總裁趙宏表示，公司產品具有品牌、信任度上的優勢，且較早推出，仿製藥均是要以公司產品的臨床數據作為標準，相信醫生及病患均信賴產品。他指出，約20年前市面上便出現「日達仙」仿製藥，但公司產品的市場份額只增不跌。他續表示，相信「日達仙」銷售額未來將能維持雙位數的穩定增長。

外界關注賽生藥業對「日達仙」的依賴度。副總裁兼戰略計劃及BD主管俞仲文表示，未來兩年中，公司每年都會有不同新藥商業化計劃。她舉例指，與法國藥企合作、適用於口咽念珠菌的「諾彌可」將於今年第三季度商業化，料將可貢獻「相當大一部分」的營業收入。她續指，明年靶向藥Naxitamab將商業化，之後數年亦有新藥推出，相信未來五年將可逐步攤薄「日達仙」收入佔比。

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