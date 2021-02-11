相關新聞：新世界疫市擬聘近千人 鄭志剛：冀經濟盡快復甦

今次招聘會將於3月13日係鰂魚涌K11 ATELIER King's Road 舉行，相信係疫市下唔少打工仔都會好感興趣。據消息指，今次聘請的職位中，好多都係圍繞新世界近年重金建造的多個項目，好似商業地標航天城「11 SKIES」請旅遊發展策劃師同數碼媒體策略師，前者月薪接近5萬蚊，後者都有3至4萬蚊。

不過年輕新世代最叻的「打卡」原來都可以成為筍工必備技術，事關K11卓越服務大使aka「打卡達人」月薪都有2萬蚊，好過唔少打工仔，亦都反映新世界冇放棄年輕人，年輕人都唔好放棄呀!

相信唔少讀者都希望了解多點今次招聘會的詳情。據指，今次招聘會的職位來自新世界物業管理、K11集團及11 SKIES、新創建集團、港怡醫院、仁山優社、香港高爾夫球及網球學院、協盛建築、協興建築、惠保 (香港)及富通保險等，無論咩年紀、學歷、界別都包羅萬有，大家真係積極留意下啦。

肥嘟嘟公主

其他報道

新交所：若市場支持 會在年內推SPAC

日經：華為智能電話零件訂單減少60%以上

中石化油服獲科威特石3.6億美元修井機合同

新華保險1月原保險保費收入增12.8%

南方航空1月客運運力跌51%

中國人保1月原保險保費收入總額增6.7%

諾輝健康首日大升2.15倍 一手賺近2.9萬

北水重臨 恒指7連升告終 跌489點 成交大增見3周最多

基金公會︰58%受訪者對中國A股市場不感興趣

Tesla下調Model 3和Model Y車型售價

魯賓尼：比特幣僅僅是一場騙局與泡沫 差過原始人用的貨幣

ACX@北角匯今重開 停業至今損失約七位數

曾揚言不造車 華為公開「一種動力總成和電動汽車」專利

澳門：上日訪澳旅客按年跌26% 7日累跌65%

滬指牛年紅盤高收 兩市合共成交額破萬億元人幣

美國運通：消費者網上消費增 推新卡針對網上市場

晚市堂食禁令屆滿 Mos Burger宣布續停晚市堂食兼延長外賣自取優惠