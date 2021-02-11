財經花生｜新世界10萬元請ESG策略師 打卡成技能月薪2萬
文章日期：2021年2月18日 18:29
近年上市公司對於搞「環境、社會和企業. 管治」（ESG）趨之若鶩，事關既負到社會責任，又幫到公司發展。當中本地薑中最積極就要數新世界（017）啦。公司仲剛剛宣布逆市請人，係3月中會搞一個大型招聘會「Create Jobs Spark Hope」，請近千人。市傳近年炙手可熱、但一般讀者可能比較陌生的ESG策略師月薪仲可高達10萬蚊，真係既講心又講金的JOB。
今次招聘會將於3月13日係鰂魚涌K11 ATELIER King's Road 舉行，相信係疫市下唔少打工仔都會好感興趣。據消息指，今次聘請的職位中，好多都係圍繞新世界近年重金建造的多個項目，好似商業地標航天城「11 SKIES」請旅遊發展策劃師同數碼媒體策略師，前者月薪接近5萬蚊，後者都有3至4萬蚊。
不過年輕新世代最叻的「打卡」原來都可以成為筍工必備技術，事關K11卓越服務大使aka「打卡達人」月薪都有2萬蚊，好過唔少打工仔，亦都反映新世界冇放棄年輕人，年輕人都唔好放棄呀!
相信唔少讀者都希望了解多點今次招聘會的詳情。據指，今次招聘會的職位來自新世界物業管理、K11集團及11 SKIES、新創建集團、港怡醫院、仁山優社、香港高爾夫球及網球學院、協盛建築、協興建築、惠保 (香港)及富通保險等，無論咩年紀、學歷、界別都包羅萬有，大家真係積極留意下啦。
肥嘟嘟公主
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