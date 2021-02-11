新交所：若市場支持 會在年內推SPAC
文章日期：2021年2月18日 17:56
新加坡證券交易所行政總裁Loh Boon Chye（羅文才）接受媒體訪問時指，若獲得業界支持，該所將會於年內容許空白支票公司或特別目的收購公司（SPAC）到當地上市。他指，該所就推出SPAC上市方面，仍然在進行諮詢中，需時取得市場的回饋，但是一旦市場對此支持便會落實計劃。
SPAC或特別目的收購公司過去一年已經變成流行詞，由對沖基金巨子Bill Ackman到前眾議院議長保羅瑞安，以至私募基金，均趕緊成立新的SPAC。該等公司可讓創辦人及經理人去尋求投資標的及完成交易收取費用的營運結構，雖然被外間批評，但是日益普及成為公開市場上的另一吸引選項，原因是可以避免了新股上市面對對的風險及不明朗。很多空白支票公司更將矛頭指向亞洲市場，去尋求購併標的。對新加坡市場而言，SPAC的概念並不陌生，遠自2010年該所已經就推出SPAC進行諮詢，只是當時較少商界及投資者支持而已。
曾經在銀行界長期工作，並自2015年出任新交所行政總裁的羅文才形容：「世界已經變了，資本市場需隨時代而漸進」。他更指，長期的低息環境、較短的商業周期、波動的市場，以至刺激措施，均顯示市場需要去尋求資本，SPAC正好有助減低市場風險，並且提供另一渠道供人投資。
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