SPAC或特別目的收購公司過去一年已經變成流行詞，由對沖基金巨子Bill Ackman到前眾議院議長保羅瑞安，以至私募基金，均趕緊成立新的SPAC。該等公司可讓創辦人及經理人去尋求投資標的及完成交易收取費用的營運結構，雖然被外間批評，但是日益普及成為公開市場上的另一吸引選項，原因是可以避免了新股上市面對對的風險及不明朗。很多空白支票公司更將矛頭指向亞洲市場，去尋求購併標的。對新加坡市場而言，SPAC的概念並不陌生，遠自2010年該所已經就推出SPAC進行諮詢，只是當時較少商界及投資者支持而已。

曾經在銀行界長期工作，並自2015年出任新交所行政總裁的羅文才形容：「世界已經變了，資本市場需隨時代而漸進」。他更指，長期的低息環境、較短的商業周期、波動的市場，以至刺激措施，均顯示市場需要去尋求資本，SPAC正好有助減低市場風險，並且提供另一渠道供人投資。

其他報道

日經：華為智能電話零件訂單減少60%以上

中石化油服子公司與科威特石油公司簽署10部修井機合同

新華保險1月原保險保費收入增12.8%

南方航空1月客運運力跌51%

中國人保1月原保險保費收入總額增6.7%

諾輝健康首日大升2.15倍 一手賺近2.9萬

北水重臨 恒指7連升告終 跌489點 成交大增見3周最多

基金公會︰58%受訪者對中國A股市場不感興趣

Tesla下調Model 3和Model Y車型售價

魯賓尼：比特幣僅僅是一場騙局與泡沫 差過原始人用的貨幣

ACX@北角匯今重開 停業至今損失約七位數

曾揚言不造車 華為公開「一種動力總成和電動汽車」專利

澳門：上日訪澳旅客按年跌26% 7日累跌65%

滬指牛年紅盤高收 兩市合共成交額破萬億元人幣

美國運通：消費者網上消費增 推新卡針對網上市場

晚市堂食禁令屆滿 Mos Burger宣布續停晚市堂食兼延長外賣自取優惠

冠君產業信託：全年少賺5.7% 末期分派0.1275元

【有片：埋身擊】紐約期油要破阻力 才有望進一步向上

華為折疊屏新機MateX2本月22日晚上8時發布 將搭載麒麟9000芯片

【有片：選股王】英國疫情緩和 長實中線看俏