北水重臨 恒指7連升告終 跌489點 成交大增見3周最多
文章日期：2021年2月18日 16:26
北水重臨，恒指亦終止7連升，但在北水逾140億元淨流入下，大市成交金額亦大增35%，見逾3周最多。科技股跟隨美國科企步伐，拖累科指跑輸恒指。
恒指今早高開98點創逾兩年新高即見頂，午後跌幅繼續擴大，最多跌514點，高低波幅613點。
恒指收市跌489點或1.58%，報30595點，成交金額2826億元，較上日增加35.91%，是2021年1月25日2869.09億元成交後最多；國指跌187點或1.53%，報12041點。恒生科技指數收報10591點，跌3.23%。
藍籌14隻升，35隻下跌，3隻無升跌。潤地（1109）升2.21%，收報32.4元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌5.81%，收報45.4元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.76%，收報46.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；友邦（1299）跌3.98%，收報101.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低122點。
多隻藍籌破頂，包括，騰訊（0700）創上市新高，見775.5元，收報747.5元，跌1.32%；美團（3690）創上市新高，見460元，收報428元，跌5.18%；舜宇（2382）創上市新高，見241.8元，收報226.6元，跌2.5%；港交所（0388）創上市新高，見576.5元，收報565.5元，升0.35%。
恒生科技指數成份股2隻升，29隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報27.65元，升2.6%；跌幅最大的是心動公司（2400）收報92.4元，跌16.3%。
多集科指股破頂，包括阿里健康（0241）創上市新高，見30.15元，收報29.1元，跌2.68%；京東（9618）創上市新高，見422.8元，收報413.6元，跌0.77%；聯想（0992）創52周高，見11.12元，收報10.68元，升0.19%；微盟（2013）創上市新高，見33.5元，收報30.3元，跌8.18%；同程藝龍（0780）創52周高，見16.7元，收報16.42元，跌0.73%；明源雲（0909）創上市新高，見60.8元，收報57元，跌1.72%。
北水南下合計淨流入142.05億元，較上日增加22.61%，連續第35日流入，累計流入4291.96億元；今日淨流入金額是2021年2月02日173.18億元後最多。南水北上合計淨流入50.73億元人民幣，終止連續1日流出。
諾輝健康（6606）今日上市，定價26.66元。收報84元，升215%。
冠君產業信託（2778）今日公布業績。收報4.56元，跌1.08%。
長實（1113）以102.8億元投得啟德最後一幅住宅地第4E區2號住宅地，每方呎樓面地價達15,861元。收報41.25元，升0.12%。
油價曾升穿65美元。中石油（0857）收報2.7元，跌1.82%；中海油（0883）收報10.12元，升1.5%；中石化（0386）創52周高，見4.43元，收報4.34元，無升跌。
比特幣創新高。區塊鏈概念股先升後回，火幣科技（1611）創上市新高，見29.55元，收報25元，升4.17%；栢能集團（1263）收報4.69元，跌8.4%；BC科技（0863）收報20.3元，跌3.56%；雄岸科技（1647）收報0.68元，跌11.69%。
受新冠肺炎拖累，魯大師（3601）料去年少賺最多35%。收報4.13元，跌22.8%。
國泰（0293）1月份載客量跌99%，日均僅接載981人，乘客運載率跌至紀錄新低。收報6.99元，升0.14%。
華置（0127）公布，陳凱韻（甘比）獲委任為行政總裁。收報4.3元，升8.31%。
破頂股表現
科技股破頂，包括，IGG（0799）創上市新高，見15.12元，收報13.62元，跌2.3%。
醫療醫藥股破頂，包括，錦欣生殖（1951）創上市新高，見22.4元，收報20.3元，跌0.49%；康哲藥業（0867）創52周高，見15.18元，收報14.22元，跌5.95%；山東新華製藥股份（0719）創52周高，見5.44元，收報5.41元，升0.19%。
內需股破頂，包括，天立教育（1773）創上市新高，見10.68元，收報10元，升1.94%；南航（1055）創52周高，見5.28元，收報5.09元，升1.19%；民生教育（1569）創52周高，見1.85元，收報1.79元，升0.56%。
本地消費股破頂，包括，英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.166元，收報0.154元，跌3.75%；醫思醫療（2138）創52周高，見7.9元，收報7.39元，跌3.4%；信和置業（0083）創52周高，見11.92元，收報11.82元，升1.72%；太興（6811）創52周高，見1.96元，收報1.9元，跌2.06%。
其他破頂股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見15元，收報13.68元，跌0.87%；新意網集團（1686）創52周高，見8.43元，收報8.19元，升7.76%。
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