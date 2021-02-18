但當被問到中國A股是否具有吸引力，僅42%受訪者認為有，另外58%受訪者應該不吸引。

表示A股市場吸引的受訪者，主要認為中國是未來全球經濟的主要增長動力，及長期看好人民幣會升值。至於認為不吸引的受訪者，主要原因是對內地監管機構缺乏認識、認為A股市場缺乏透明度、相對缺乏公司治理及對中國經濟或人民幣的前景感到悲觀。

調查在去年11月政府宣布放寬強積金買A股後進行的，約有840名受訪者，受訪者的年齡介乎25至65歲，月入超過3萬元及流動資產超過50萬元，並在過去12個月進行過強積金以外的投資。

調查又發現，受訪者主要使用銀行網站或應用程式進行強積金投資，亦通常會從互聯網下載帳單及其他文件。基金公會建議，受托人應容許以電子或數碼方式作為收取強積金資料及文件的預設選項。

另外，基金公會又建議允許強積金受託人公司將強積金計劃成員的資料，提供給集團內其他公司，令公司能為成員去全盤作策劃，從而提供全面的退休方案，但前提是事先取得成員的同意，並設有嚴謹的機制去保障成員私隱。

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