疫情下本港失業率飆升，新世界發展（0017）卻決定逆市請人， 集團宣布將於3月中以「Create Jobs Spark Hope」為主題舉辦大型招聘會，招聘近千個職位，當中包括部分因應疫後新常態增設的工種，如數碼媒體推廣、口罩推廣研發及皇都戲院保育大使等，個別職位月薪可高達10萬元。新世界副主席兼行政總裁鄭志剛表示，今次為配合集團各方面長遠發展增聘千人，除了為失業或搵工困難的市民帶來希望，更盼望今次招聘會能夠起到帶頭作用，冀「更多企業增聘人手，集合商界力量，為香港打支強心針，令經濟可以盡快復甦。」