新世界疫市擬聘近千人 鄭志剛：冀經濟盡快復甦
文章日期：2021年2月18日 14:50
疫情下本港失業率飆升，新世界發展（0017）卻決定逆市請人， 集團宣布將於3月中以「Create Jobs Spark Hope」為主題舉辦大型招聘會，招聘近千個職位，當中包括部分因應疫後新常態增設的工種，如數碼媒體推廣、口罩推廣研發及皇都戲院保育大使等，個別職位月薪可高達10萬元。新世界副主席兼行政總裁鄭志剛表示，今次為配合集團各方面長遠發展增聘千人，除了為失業或搵工困難的市民帶來希望，更盼望今次招聘會能夠起到帶頭作用，冀「更多企業增聘人手，集合商界力量，為香港打支強心針，令經濟可以盡快復甦。」
招聘會將於3月13日在鰂魚涌 K11 ATELIER King's Road 舉行，招聘職位來自新世界及旗下逾 10 間公司，包括新世界物業管理、K11 集團及 11 SKIES、新創建集團、港怡醫院、仁山優社、香港高爾夫球及網球學院、協盛建築、協興建築、惠保 (香港)及富通保險等，適合不同界別人士及大學畢業生報名申請，只要符合相關職位的基本要求，也會一併考慮。招聘會將提供多元化的職位，包括數碼媒體策略師、市場及品牌推廣專員、工程師、職業安全專員、見習企業家、人力資源專員、物業管理專員、卓越服務大使、旅遊發展策劃師、護士、謢理員、藥劑師、財富管理顧問及保安員等。
招聘會共設有 11個求職攤位，介紹各招聘部門及相關職位的工作性質，求職者可即場遞交履歷表作申請面試之用，而場內亦設有新世界成立50 周年的展覽，求職者可同時了解集團的企業核心價值及業務發展，為日後面試作好準備。鑑於疫情及避免人群聚集，求職者須由2月22日起在網站 https://nwjobfair.nwd.com.hk/ 預先登記，於指定時段到達招聘會場，並填寫健康申報表及通過現場體溫檢測，方可進場。招聘會名額有限，額滿將以後補方式處理。
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