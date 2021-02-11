期內租金收益總額減少5.2%，至26.3億元，物業收益淨額減少5.4%至23.47億元。每基金單位資產淨值降22%至8.61元；資產負債比率增加5個百分點至23%。

公司指，香港疫情持續反覆，加上零售市道低迷，朗豪坊商場租戶的零售銷售大幅下滑，拖累商場整體租金收益。寫字樓物業組合的租金收益雖然相對穩定，但不足以抵銷朗豪坊商場的疲弱表現。

公司指，未來一年會致力維持旗下物業的出租率，繼續通過靈活的租賃策略（例如短期租約）留住現有租戶及吸引新租戶。鑑於消費情緒走弱及租賃需求疲軟，對商場和寫字樓物業的下行風險保持警惕。

冠君現報4.58元，跌0.65%。

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