恒指高開見頂 半日跌361點 北水淨流入90億元 科指跑輸
文章日期：2021年2月18日 12:13
恒指今早高開98點創新高並見頂，其後最多曾跌480點，北水則趁機買入，半日淨流入金額逾90億元。科指跑輸恒指。
恒指半日跌361點或1.16%，報30723點，成交金額1729億元；國指跌123點或1.01%，報12105點。恒生科技指數收報10661點，跌2.59%。
藍籌15隻升，34隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升4.27%，收報4.88元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌4.91%，收報46.45元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升3.03%，收報51元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；友邦（1299）跌4.07%，收報101.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低125點。
恒生科技指數同樣跌多升少，成份股中僅4隻升，27隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報27.9元，升3.53%；跌幅最大的是心動公司（2400）收報93.4元，失守「紅底股」，半日跌15.4%，是上市以來最大跌幅。
多隻藍籌破頂，包括，騰訊（0700）創上市新高，見775.5元，收報760.5元，升0.4%；美團（3690）創上市新高，見460元，收報438.4元，跌2.88%；舜宇（2382）創上市新高，見241.8元，收報230元，跌1.03%；港交所（0388）創上市新高，見576.5元，收報566.5元，升0.53%。
北水南下合計淨流入90.26億元，較上日減少22.1%，連續第35日流入，累計流入4240.16億元。南水北上合計淨流入61.52億元人民幣。
新股諾輝健康（6606）保持倍升，該股定價為26.66元，半日收報76.95元，升188.6%。
冠君產業信託（2778）今日公布業績。收報4.58元，跌0.65%。
長實（1113）以102.8億元投得啟德最後一幅住宅地第4E區2號住宅地，每方呎樓面地價達15,861元。收報41.3元，升0.24%
油價升穿65美元。中石油（0857）收報2.68元，跌2.55%；中海油（0883）收報9.82元，跌1.5%；中石化（0386）創52周高，見4.43元，收報4.35元，升0.23%。
比特幣創新高。區塊鏈概念股火幣科技（1611）創上市新高，見29.55元，收報26元，升8.33%；栢能集團（1263）收報4.74元，跌7.42%；BC科技（0863）收報20.3元，跌3.56%；雄岸科技（1647）收報0.75元，跌2.6%。
受新冠肺炎拖累，魯大師（3601）料去年少賺最多35%。收報4.5元，跌15.89%。
國泰（0293）1月份載客量跌99%，日均僅接載981人，乘客運載率跌至紀錄新低。收報6.88元，跌1.43%。
華置（0127）公布，陳凱韻（甘比）獲委任為行政總裁。半日收報4.2元，升5.7%。
破頂股表現
科技股破頂，包括，IGG（0799）創上市新高，見15.12元，收報13.84元，跌0.72%；阿里健康（0241）創上市新高，見30.15元，收報29.1元，跌2.68%；京東（9618）創上市新高，見422.8元，收報411.4元，跌1.3%；微盟（2013）創上市新高，見33.5元，收報30.9元，跌6.36%；明源雲（0909）創上市新高，見60.8元，收報57.6元，跌0.69%。
醫療醫藥股破頂，包括，錦欣生殖（1951）創上市新高，見22.4元，收報21.65元，升6.13%；康哲藥業（0867）創52周高，見15.18元，收報14.14元，跌6.48%；山東新華製藥股份（0719）創52周高，見5.44元，收報5.31元，跌1.67%。
內需股股破頂，包括，天立教育（1773）創上市新高，見10.68元，收報10.32元，升5.2%；南航（1055）創52周高，見5.28元，收報5.11元，升1.59%；民生教育（1569）創52周高，見1.85元，收報1.83元，升2.81%。
中港消費股破頂，包括，英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.166元，收報0.15元，跌6.25%；醫思醫療（2138）創52周高，見7.9元，收報7.48元，跌2.22%；信和置業（0083）創52周高，見11.92元，收報11.78元，升1.38%；太興（6811）創52周高，見1.96元，收報1.89元，跌2.58%。
其他破頂股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見15元，收報13.86元，升0.43%；新意網集團（1686）創52周高，見8.18元，收報7.99元，升5.13%。
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