港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌
文章日期：2021年2月18日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.27點子至0.13821%。
港元現報7.7525元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.7528元，亦曾升值最多3點子，報7.7524元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.21點子至0.04506%；1星期HIBOR升0.66點子至0.10018%；2星期HIBOR跌0.29點子至0.11304%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.23321%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.46774%；12個月期HIBOR跌0.11點子至0.62071%。
美元指數現報90.902貶值0.049點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報0.10825%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.03%，終止擴闊，利差是2021年2月08日後最低，當日差距為0.0266%。
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