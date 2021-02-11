港元現報7.7525元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.7528元，亦曾升值最多3點子，報7.7524元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.21點子至0.04506%；1星期HIBOR升0.66點子至0.10018%；2星期HIBOR跌0.29點子至0.11304%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.23321%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.46774%；12個月期HIBOR跌0.11點子至0.62071%。

美元指數現報90.902貶值0.049點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.10825%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.03%，終止擴闊，利差是2021年2月08日後最低，當日差距為0.0266%。

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