恒指科指挫逾2% 心動急挫近15%
文章日期：2021年2月18日 10:33
港股高開98點後隨即倒跌，曾低見30792點，最多跌291點，現報30816點，跌268點或0.9%，成交額暫錄得1024億元。恒生科技指數報10693點，跌251點或2.3%。
恒生科技指數成份股普遍向下，心動公司（2400）急挫14.9%，現報93.95元；眾安在線（6060）下挫8.63%，報72元；比亞迪電子（0285）挫6.72%，報51.35元；微盟（2013）挫4.7%，報31.45元；同程藝龍（0780）挫4.47%，報15.8元；金蝶（0268）挫4.44%，報36.6元；瑞聲（2018）挫4.36%，報46.1元；閱文（0772）挫3.96%，報87.4元；京東健康（6618）跌2.49%，報168.4元；美團（3690）跌2.3%，報441元；阿里健康（0241）跌2.17%，報29.25元；貓眼娛樂（1896）跌2.13%，報17.46元；中興（0763）報22.3元，跌1.98%；阿里巴巴（9988）跌1.87%，報262元；網易（9999）報192.9元，跌1.73%；平安好醫生（1833）跌1.73%，報136.3元；小米（1810）跌0.51%，報29.35元。中芯國際（0981）報27元，升0.19%；騰訊（0700）報762.5元，升0.66%；聯想（0992）報11.06元，升3.75%。
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