負責證券集體訴訟的 Hagens Berman Sobol Shapiro 公司周二代表華盛頓州 Christian lovin 在內的多名散戶，控告Keith Gill為鼓舞散戶加入，將自己塑造成劫富濟貧的羅賓漢，並將證券專業人士視為反派，但Keith Gill本人其實並不是業餘投資者，多年來均積極從事投資和金融行業的專業工作。

此外，訴訟亦將Mass Mutual及其子公司列為被告，指控他們有義務監督 Gill 在市場上的活動。

Keith Gill透過律師表示，他先前在金融業的工作從未涉及證券交易或為客戶提供諮詢服務，並否認試圖人為操縱 GameStop 的股價。另外，Keith Gill亦將於周四將出席國會聽證會接受質詢。

較早前Keith Gill的前僱主MassMutual已向麻省證券監管機構指出，不知道他在社交媒體、網上討論區及YouTube花了一年多時間，發表有關GME的資訊，如果得知將要求他停止行為或解僱他。

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