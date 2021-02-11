恒指高開98點 諾輝健康升185% 北水淨流入2.6億元 華置升9.8%
文章日期：2021年2月18日 09:27
恒指今早高開98點或0.32%，報31183點，成交金額69億元；國指今早高開39點或0.33%，報12268點。恒生科技指數開市報10964點，升0.18%。
藍籌28隻升，17隻下跌，7隻無升跌。匯控（0005）升1.63%，報46.8元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌1.74%，報48元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.25%，報767元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；友邦（1299）跌0.76%，報104.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
北水南下合計淨流入2.6億元，南水北上合計淨流出17.8億元人民幣。
諾輝健康（6606）今日上市，定價26.66元。開市報76元，升185%。
冠君產業信託（2778）今日公布業績。開市報4.61元，無升跌。
長實（1113）以102.8億元投得啟德最後一幅住宅地第4E區2號住宅地，每方呎樓面地價達15,861元。開市報41.25元，升0.12%。
油價升穿65美元，留意油股。中石油（0857）開市報2.74元，跌0.36%；中海油（0883）開市報10.06元，升0.9%；中石化（0386）開市報4.33元，跌0.23%。
比特幣創新高，區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）創上市新高，見27.6元，開市報27.6元，升15%；栢能集團（1263）開市報5.22元，升1.95%；雄岸科技（1647）開市報0.86元，升11.69%。
受新冠肺炎拖累，魯大師（3601）料去年少賺最多35%。開市報4.81元，跌10.09%。
國泰（0293）1月份載客量跌99%，日均僅接載981人，乘客運載率跌至紀錄新低。開市報6.98元，無升跌。
華置（0127）公布，陳凱韻（甘比）獲委任為行政總裁。開市報4.36元，升9.8%。
多隻科技股破頂，包括阿里健康（0241）創上市新高，見30.15元，開市報30.15元，升0.84%；京東（9618）創上市新高，見422.4元，開市報422.4元，升1.34%；明源雲（0909）創上市新高，見58.45元，開市報58.45元，升0.78%。
其他破頂股包括，康哲藥業（0867）創52周高，見15.16元，開市報15.16元，升0.26%；同程藝龍（0780）創52周高，見16.7元，開市報16.7元，升0.97%；廈門港務（3378）創52周高，見1.41元，開市報1.41元，無升跌；太平洋航運（2343）創52周高，見1.67元，開市報1.67元，升1.21%。
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