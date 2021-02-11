港股ADR跌66點 北水重臨 諾輝健康上市
文章日期：2021年2月18日 08:48
美股個別發展，港股ADR跌66點或0.21%，報31017點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.41%，折合報754.41元；阿里巴巴（9988）跌1.7%，折合報262.45元；小米（1810）跌0.92%，折合報29.23元；美團（3690）跌0.03%，折合報451.28元；匯控（0005）升0.71%，折合報46.38元；建行（0939）跌0.35%，折合報6.34元。
A股復市，北水重臨。
道指現升0.152%，標指升0.1%，納指升0.05%。日股現升0.15%，韓股現跌0.17%，澳股現升0.08%。
今日焦點股份可留意：
諾輝健康（6606）今日上市，定價26.66元。
冠君產業信託（2778）今日公布業績。
長實（1113）以102.8億元投得啟德最後一幅住宅地第4E區2號住宅地，每方呎樓面地價達15,861元。
油價升穿65美元，留意油股。
比特幣創新高，留意區塊鏈概念股。
受新冠肺炎拖累，魯大師（3601）料去年少賺最多35%。
國泰（0293）1月份載客量跌99%，日均僅接載981人，乘客運載率跌至紀錄新低。
華置（0127）公布，陳凱韻（甘比）獲委任為行政總裁。