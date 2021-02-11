美國德州極寒 天氣正演變成全球油市的一場危機，據悉美國石油日產量減少超過400萬 桶，接近全美原油產量40%，WTI原油期貨連續第三天上升。紐約期油曾升最多2.8%，高見61.73美元，是2020年1月8日65.65美元後最高。收市報61.14美元，是2020年1月7日後收市新高，當日報62.7美元。

道瓊斯工業平均指數收漲90點，升幅0.29%，報31613點。標普500指數收跌1點，跌幅0.04%，報3931點。納斯達克綜合指數收跌82點，或0.59%，報13965點。

家得寶升2.01%，報280.92美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而蘋果跌1.76%，報130.84元，拖低道指15點。

科技股方面，蘋果收市報130.84元，跌1.76%，谷歌母公司Alphabet收市報2118.62元，升0.37%，亞馬遜收市報3308.64元，升1.21%，Facebook收市報273.57元，跌0.14%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.74%，報416點。德國DAX指數收跌1.11%，報13909點；法國CAC 40指數跌0.36%，報5765點；英國富時100指數收跌0.57%，報6710點。