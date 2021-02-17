大家樂「區區開年飯」因應疫情轉以送遞方式派發盆菜
文章日期：2021年2月17日 19:12
大家樂（0341）自2017年起舉辦「區區開年飯」，今年因應疫情關係，改以送遞方式將盆菜送予市民，旗下品牌活力午餐一共製作2,000多個「豐盛有營」二人盆菜，在2月17至27日期間，透過20間社福機構分發到社區、院舍及居家的長者、低收入家庭、殘障人士及受疫情影響的市民。
除了透過社福機構派發盆菜，大家樂亦鼓勵員工成為義工，一同走進社區。集團首席執行官羅德承表示，疫情對社會各界帶來很多挑戰，大家樂利用餐飲專長及資源，令有需要人士得到及時幫助，例如去年3月推出區區「 家」油社區支援計劃，提供不同形式的短期食物援助，紓緩基層人士經濟負擔，項目未來會循可持續方向發展，連結大家樂同更多社福機構夥伴，締造長遠合作。
大家樂表示，明白大眾對健康飲食的追求，今年特意安排活力午餐研發及製作二人份量的有營盆菜，方便與家人分享。
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