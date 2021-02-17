除了透過社福機構派發盆菜，大家樂亦鼓勵員工成為義工，一同走進社區。集團首席執行官羅德承表示，疫情對社會各界帶來很多挑戰，大家樂利用餐飲專長及資源，令有需要人士得到及時幫助，例如去年3月推出區區「 家」油社區支援計劃，提供不同形式的短期食物援助，紓緩基層人士經濟負擔，項目未來會循可持續方向發展，連結大家樂同更多社福機構夥伴，締造長遠合作。

大家樂表示，明白大眾對健康飲食的追求，今年特意安排活力午餐研發及製作二人份量的有營盆菜，方便與家人分享。

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