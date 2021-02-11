集團於1月運載10.09萬公噸貨物及郵件，按年跌28.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少21.7%。運載率上升19.3個百分點至79.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減40.7%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，集團1月的運力較去年12月下跌6%，主要是由於政府繼續禁止從英國來港的航班。公司在1月中旬恢復從香港飛往倫敦的載客服務，月內只營運了5班該等航班。他指，整體客運需求仍然疲弱，國泰月內平均每日僅接載981名乘客，是自去年6月以來首次少於1000人，運載率更跌至紀錄新低的13.3%。

林紹波指，2月份的貨運需求直至春節前皆持續穩健，至下半月才放緩。整體而言，集團預期去年的強勁貨運表現，將延續至今年。

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