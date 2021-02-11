北水缺席 恒指升足7日 見逾8個月最長升浪 收市升338點再破頂
文章日期：2021年2月17日 16:23
北水明日回歸，而在北水暫停的7日，恒指升足7日，累計升1971.44點，對上一次連升7日是2020年6月9日。恒指、科指齊齊破頂。
恒指收市升338點或1.1%，報31084點，成交金額1982億元，較上日減少9.8%；國指升192點或1.6%，報12228點。恒生科技指數收報10945點，升2.34%。
恒指今早低開110點，早段跌243點觸底後，恒指升幅擴大，高位升421點，高低波幅665點。
恒指高見31168.3點，是2018年6月12日31242.86點後最高。今日收市報31084.94點，是2018年6月12日後收市新高，當日報31103.06點。
科指方面，曾升最多2.34%，高見10945.22點，創上市新高，收市報10945點，亦創收市價計新高。連升5日累計升1188.41點，對上一次連升5日是2020年10月8日。
藍籌29隻升，21隻下跌，2隻無升跌。日前宣布分拆公司A股上市的瑞聲（2018）升7.11%，收報48.2元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌2.42%，收報48.3元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升2.78%，收報451.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻57點；藥明生物（2269）跌1.05%，收報122.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。
多隻藍籌創新高，包括，港交所（0388）創上市新高，見570.5元，收報563.5元，升2.83%；銀河娛樂（0027）創52周高，見71.5元，收報69.8元，升1.16%。
比特幣再破頂升穿51000美元，區塊鏈概念股向上。火幣科技（1611）創上市新高，見25.7元，收報24元，升27.12%；栢能集團（1263）創52周高，見5.98元，收報5.12元，跌1.35%；BC科技（0863）創52周高，見22.45元，收報21.05元，升3.69%；雄岸科技（1647）創52周高，見0.98元，收報0.77元，升10%。
信陽毛尖（0362）改名國龍茅台，網民諷沾茅台光。收報0.5元，升14.9%。
澳門昨日訪澳旅客減33%，濠賭股向上。新濠國際發展（0200）收報15.64元，升2.22%；美高梅中國（2282）收報13.66元，升5.73%；澳博控股（0880）收報10.2元，升2%；永利澳門（1128）收報14.92元，升4.04%；銀河娛樂升1.16%；金沙中國（1928）收報36.15元，升4.93%。
螞蟻上市夭折有內情?外電揭江澤民孫、賈慶林女婿為螞蟻秘密投資者。阿里巴巴（9988）收報267元，升1.06%。
NEC Corp.減持華虹半導體（1347）收報59.5元，跌6.5%。
國美零售（0493）、國美金融科技（0628）公布，黃光裕已正式獲釋。國美零售收報1.94元，跌13.78%；國美金融科技跌12.8%，報1.09元。
京東（9618）旗下京東物流申港上市，集資約40億美元。京東創上市新高，見419.8元，收報416.8元，升6.44%。
Adidas擬售Reebok，安踏（2020）成潛在買家。安踏收報147.1元，無升跌。
破頂股表現
科技股破頂，包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見1.89元，收報1.83元，升8.28%；阿里健康（0241）創上市新高，見29.95元，收報29.9元，升3.46%；微盟（2013）創上市新高，見33.1元，收報33元，升10.37%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.38元，收報0.34元，升4.62%。
醫療醫藥股破頂，包括，錦欣生殖（1951）創上市新高，見20.75元，收報20.4元，升2.82%；康哲藥業（0867）創52周高，見15.16元，收報15.12元，升8.78%；四環醫藥（0460）創52周高，見2.91元，收報2.65元，跌1.12%；山東新華製藥股份（0719）創52周高，見5.4元，收報5.4元，升9.09%。
內需股破頂，包括，恒騰（2982）創上市新高，見17.9元，收報16.94元，升10%；恒大物業（6666）創上市新高，見19.74元，收報19.1元，升4.95%；恒大汽車（0708）創上市新高，見72.45元，收報72.25元，升7.04%；民生教育（1569）創52周高，見1.8元，收報1.78元，升4.09%；
中港消費股破頂，包括，英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.163元，收報0.16元，升1.27%；莎莎國際（0178）創52周高，見1.99元，收報1.87元，跌6.03%；醫思醫療（2138）創52周高，見7.83元，收報7.65元，升4.37%。
其他破頂股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見14.26元，收報13.8元，升3.29%；郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.15元，收報6.06元，升1.17%；招商銀行（3968）創上市新高，見69.45元，收報67.75元，升1.19%；信利國際（0732）創52周高，見2.14元，收報1.98元，升3.13%。