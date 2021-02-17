消委會研究包括的延期年金，提供5年保費繳付年期的計劃，保證內部回報率由最低0.01%至最高3.33%；10年保費繳付年期的計劃所提供的保證內部回報率，則介乎0.24%至2.9%。

需要注意的是，當保費繳付年期愈短、累積期或年金期愈長，保證內部回報率便相對愈高，不能直接比較各計劃的內部回報率。即使是同一個計劃，消費者所選的保費繳付年期、累積期及年金期長短、繳付方式等，都會影響最終保證內部回報率，內部回報率亦會因受保人性別、年齡，以至保費繳付模式等多個因素影響。

消委會亦提醒，消費者可從「保證內部回報率」比較不同計劃。「保證內部回報率」的計算不考慮通脹等外在因素，一般包括總保費、每月保證年金入息、保證現金價值，及保證花紅或獎賞等。產品提供的「總內部回報率」，其計算包括保證回報，以及其他非保證的預計收益，非保證部分風險相應較高，在極端情況下，該部分可以是零，故投保前應留意保證回報和非保證回報的細節和比重，謹慎選擇。

另外，新冠肺炎疫情打擊不少人的生計，若投保人突然出現財政困難甚至失業，無法承擔保費。消委會指出，其中11個（48%）合資格延期年金保單可讓投保人申請暫緩繳費，保障不受影響，有意投保的消費者，除了比較不同產品的內部回報率及條款，亦要考慮個人財政狀況和負擔能力。

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